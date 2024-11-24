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İnegöl'de elektrik teknisyeni akıma kapılarak hayatını kaybetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde enerji nakil hattında çalışan 26 yaşındaki elektrik teknikeri İhsan Ulu, arıza giderirken akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akıma kapılan elektrik teknikeri hayatını kaybetti. Enerji nakil hattı direğinde asılı kalan tekniklerin cansız bedeni itfaiye ekiplerince indirildi. Olay, saat 08.00 sıralarında Hilmiye Mahallesinde meydana geldi. Elektrik firması teknikeri İhsan Ulu (26), ekip arkadaşıyla Hilmiye Mahallesindeki enerji nakil hattına gitti. Enerji nakil hattı direğine tırmanan tekniker, arızayı gidermeye çalıştığı sırada akıma kapılarak direkte asılı kaldı.

İnegöl'de elektrik teknisyeni akıma kapılarak hayatını kaybetti

İnegöl'de elektrik teknisyeni akıma kapılarak hayatını kaybetti

İnegöl'de elektrik teknisyeni akıma kapılarak hayatını kaybetti

GENÇ TEKNİSYENİN CANSIZ BEDENİNİ BULUNDUĞU YERDEN İNDİRMEK İÇİN YOĞUN UĞRAŞ VERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, itfaiye ekipleri genç teknikerin cansız bedenini yoğun uğraş sonucu kurtardı. Teknikerin cansız bedeni İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ulu'nun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İnegöl'de elektrik teknisyeni akıma kapılarak hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBükücü:

Ekmek parası için can veriyorlar! Allah rahmet eylesin

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Haber Yorumlarıİnandgn:

Allah rahmet eylesin

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bazen yerli belgesellerde görüyorum arızaya müdahaleye gidenlerin yeterli donanımı yok ayrıca verilen eğitimler yetersiz çalışanlar kelle koltukta çalışmaya zorlanıyor eletirik işi şakaya gelmez istersen yüz yıllık usta ol elektirik en ufak yanlışında babasını bile tanımaz adamı alır götürür ahirete intikal ettirir

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Haber YorumlarıKoray GENÇ:

ALLAH rahmetiyle muamele eylesin. Elektrik dağıtım şirketlerinde çalışanlarada yıpranma hakkı verilmeli.

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