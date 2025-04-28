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Korumalar yine iş başında! İşte İmamoğlu'nun sır görüşmesinden yeni görüntüler

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması sürerken, Ekrem İmamoğlu'nun beraberindekilerle birlikte Adnan Çebi'ye ait otelde yapılacak kritik görüşme öncesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İmamoğlu'nun elinde bir çanta ile otele geldiği ve ekibinin kameraları bu kez peçete ile kapattığı görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İMAMOĞLU'NUN TOPLANTI İÇİN OTELE GELDİĞİ YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Son olarak, soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun beraberindekilerle birlikte 12 Ekim 2024 tarihinde Adnan Çebi'ye ait otelde yaptığı gizli görüşmenin öncesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Korumalar yine iş başında! İşte İmamoğlu'nun sır görüşmesinden yeni görüntüler

KAMERALARI BU KEZ PEÇETE İLE KAPATTILAR

Görüşme öncesi iki kişinin otelin kameralarını peçete ile kapattığı anlar kamera tarafından kaydedildi.

Korumalar yine iş başında! İşte İmamoğlu'nun sır görüşmesinden yeni görüntüler

İMAMOĞLU'NUN ELİNDEKİ ÇANTA DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerin devamında İmamoğlu'nun bir ekiple birlikte geldiği ve elinde bir çantayla otele giriş yaptığı görüldü.

Korumalar yine iş başında! İşte İmamoğlu'nun sır görüşmesinden yeni görüntüler

KORUMANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Ekrem İmamoğlu'nun 12 Ekim 2024'te bir otelde yapacağı görüşme öncesinde kameraları bantla kapatan koruması Çağlar Türkmen'in ifadesi ortaya çıktı. Türkmen kamera bantlanmasının rutin bir işlem olduğunu kimsenin kendisine talimat vermediğini anlattı.

Korumalar yine iş başında! İşte İmamoğlu'nun sır görüşmesinden yeni görüntüler

"BANA KİMSE TALİMAT VERMEDİ KENDİM BANTLADIM"

Ekrem İmamoğlu geleceği için kameraları kapattığını söyleyen Türkmen, "Çünkü daha önce bir restoranda Ekrem İmamoğlu'nun burada bulunan görüntülerinin basına sızdırılması sebebiyle daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun gideceği yerlerdeki kamera görüntüleri bantlanır ve kameranın görüntü alması engellenir. Bu karar Ekrem İmamoğlu'nun koruma ekibi olarak alınmış bir karardır. Rutin olarak yapılan bir işlem olduğu için bana kimse talimat vermedi. Ben kendim kamera görüntülerini bantladım" dedi.

Korumalar yine iş başında! İşte İmamoğlu'nun sır görüşmesinden yeni görüntüler

"NEDEN GELDİ BİLMİYORUM"

Ekrem İmamoğlu'nun otelde hangi katlara çıktığı ve yanında olan kalabalık grupta kimler olduğu da Türkmen'e soruldu. İmamoğlu'nun hangi katlara çıktığını bilmediğini anlatan Çağlar Türkmen, "Yanında bulunan kalabalık grupta kim ya da kimler olduğunu bilmiyorum. Ben sadece koruma ekibini tanırım. Ekrem İmamoğlu neden buraya geldi bilmiyorum" dedi.

"VALİZLERDE JAMMER CİHAZI VARDI"

Otel çıkış görüntülerinde bir kişinin elinde 2 adet valizle çıktığı görüntüler gösterilen Türkmen, "Bu kişi kimdir? Valizlerin içinde ne bulunmaktadır? Bahse konu toplantıya kimler katılmıştır? Burada Ekrem İmamoğlu isimli şahıs herhangi bir görüşme ya da toplantı yapmış mıdır? Yaptıysa bu görüşmeye kimler katılmıştır? Siz bu görüşmelerde bulundunuz mu? Bulunduysanız şahısların aralarında ne konuştuklarını ve hangi konu ile alakalı konuştuklarını biliyor musunuz?" diye soruldu.

Korumalar yine iş başında! İşte İmamoğlu'nun sır görüşmesinden yeni görüntüler

Türkmen ise, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ve elindeki 2 adet valizde jammer cihazı olduğunu söyledi. Toplantı katında kimler olduğunu bilmediğini söyleyen Türkmen, "Ekrem İmamoğlu'nun burada görüşme yapıp yapmadığını bilmiyorum. Ben Ekrem İmamoğlu'nun hiçbir toplantısında yer almadım. Yapılan her görüşmede lüzumlu görüldüğü takdirde rutin olarak kameralar bantlanırdı" dedi.

Korumalar yine iş başında! İşte İmamoğlu'nun sır görüşmesinden yeni görüntüler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıreşit bağcı:

GERUSUN KURTARAN KAPTAN YAKCAK KENDINI GIRECEK ŞEMŞIYE BİRDAHA ÇIKMIYACAK SÖYLE DOĞRULARI KURTARAN GERINI

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