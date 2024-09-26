Üye Girişi
Haberler

İhbar üzerine olay yerine giden polise silah çekip 'Sen yazdım' diyerek tehdit ettiler

İhbar üzerine olay yerine giden polise silah çekip 'Sen yazdım' diyerek tehdit ettiler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis ekibine silah çekip tehditler savurduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şahıs, itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı.

Dün gece Kastamonu'nun Cide ilçesinde ihbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerine tehditler savuran 2 kişi serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcılığının karara itiraz etmesi üzerine şahıslar yeniden gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine giden polise silah çekip 'Sen yazdım' diyerek tehdit ettiler

Olay, dün gece saatlerinde Cide ilçesi Bartın-İnebolu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine liman bölgesine gitti. İhbar yerinde bulunan T.D. ve M.E.D., olay yerine giden polis ekibine bilinmeyen sebeple mukavemet gösterdi. Çıkan arbede sırasında şahıslardan birisi polis ekiplerine silah çekerken, bir diğeri ise 'seni yazdım' diyerek tehdit etti.

İhbar üzerine olay yerine giden polise silah çekip 'Sen yazdım' diyerek tehdit ettiler

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Daha sonra bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri tarafından T.D. ve M.E.D. gözaltına alındı. Şahısların çıkarttığı arbede sırasında çıkan olayda polis memurları M.H.M., G.M.D. ve S.G. vücutlarının çeşitli bölgelerinden aldıkları darbelerle hafif şekilde yaralandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden polise silah çekip 'Sen yazdım' diyerek tehdit ettiler

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, YENİDEN GÖZALTINA ALINDILAR

Şahısların serbest bırakılmasının ardından Cumhuriyet savcılığı tarafından karara itiraz edildi. İtirazın ardından şahıslar hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince T.D. ve M.E.D., yeniden gözaltına alındı. Cide Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen T.D. ve M.E.D., Cide İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahısların işlemlerinin ardından yeniden adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Kastamonu Güvenlik 3-sayfa Hukuk Polis Cide

Erdoğan'dan dikkat çeken adım! Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti, direk yurda dönüyor

Erdoğan Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti

 Alın size bir vukuat daha! Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

 Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek

Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek
Yunan unsurları taciz ateşi açtı, sahil güvenliği görünce böyle kaçtı

Yunan unsurları taciz ateşi açtı, sahil güvenliği görünce böyle kaçtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Seyhan, Kozan, Karataş elektrik kesintisi ne zaman biter? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 26 Eylül Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Keçiören, Yenimahalle, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Eylül Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne, Galatasaray kaçıncı sırada 26 Eylül Perşembe? Galatasaray PAOK rövanş maçı var mı? MasterChef aji de gallina tarifi! En güzel aji de gallina tarifi! Aji de gallina nasıl yapılır? Aji de gallina için gerekli malzemeler! MasterChef pollo alla diavola tarifi! En güzel pollo alla diavola tarifi! Pollo alla diavola nasıl yapılır? Pollo alla diavola için gerekli malzemeler
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });