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İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı

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Geçtiğimiz hafta İstanbul'un Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının yankıları sürerken İçişleri Bakanlığı, 2 il ve 1 ilçeye yeni görevlendirme duyurusu yaptı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın yerine kayyum atandığı bakanlıktan yapılan yazılı açıklamayla resmen duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İLK DUYURU BATMAN BELEDİYESİ İÇİN

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/6 esas sayılı Kobani Davası kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl hapis cezası alması, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan davasının devam etmesi ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/7685 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yürütülen soruşturması nedeniyle Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Ayrıca Mardin Büyükşehir Belediyesine 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

GÜLİSTAN SÖNÜK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/70 esas sayılı dosya kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması, Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2023/14816 esas sayılı soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi ve Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2024/7894 esas sayılı soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle; Gülistan Sönük'ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

KAYMAKAM BAŞOĞLU BAŞKAN VEKİLİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/136 esas sayılı dosyası kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alması, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısının 2024/466 esas sayılı soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle; Mehmet Karayılan'ın Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Mehmet Karayılan'ın yerine ise Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu Şanlıurfa Valiliğince, Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı

İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMurat DOĞAN:

Kayyum atanacaksa neden seçim yapıyorsunuz neden bu adamlar oraya seçime sokuyorsunuz sokmayın halkı da birbirine düşürmeyin

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme37
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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

bu mosat ajanların tamamina kayyum bekliyoruz.agri Van.

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıVolkan Cetin:

bunları seçime sokanda hata terörist lerin ne işi var parlamento ve belediye de

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Haber Yorumlarıaksarayli sahin:

Acımak yok! Ezin geçin artık bunları!

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Haber YorumlarıErol Birol :

Yaşasın Demokrasi!!!!!

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Haber YorumlarıMurat Celik:

devletimize sonuna kadar güveniyoruz Allah yar ve yardımcınız olsun

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Haber YorumlarıCan:

Üç beş gün bağırır çağırırlar sonra susarlar , kardeşim Amerika ve Avrupa birliği PKK yu terörist ilan etmiş. Siz bunlarla görüşemezsiniz . Bitti .

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Haber YorumlarıHalit Dağ:

Bunları seçime sokmak bile büyük yanlış alın hepsini makamlarından.

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Haber YorumlarıBurhan Korkmaz:

bu görevden alınan başkanlar seçime girerken yüksek seçim kuruluna seçime gireceklerine dair dosya sunuyorlar yüksek seçim kurulu neden araştırmıyor senin mahkemen var sen aday olamazsın yada ceza almışsın sen aday olamazsın demiyor yüksek seçim kurulu uyuyormu olan milletin iradesine oluyor seçim oluyor kazanıyorlar hemen ardından kayum atıyorlar bu yaklaşımlar güzelim ülkemizi ne hale getiriyor heleki böyle sıkıntılı bir israil sıkıntısı varken. gerçek anlamda suçlu olanın allah belasını

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Haber YorumlarıCengaver Baran:

Erdoğana güvenmenin sonu hani kayyum atamıyacaktı siz de buna karşı muhalefete destek vermediniz. Tüm konuşmaları yalan tiyatro oyun

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