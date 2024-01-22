İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Antalya ve Muğla'da kıyıya vuran cesetlere ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya ve Muğla'da kıyıya vuran cesetlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, cesetlerden birinin kimliğinin tespit edildiğini duyurdu. Yerlikaya, diğer 8 cesedin üzerindeki kıyafetlerin Suriye'de üretildiğine dikkat çekerek, "Geçtiğimiz ay Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu belirlenmiştir." dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 17 Ocak'tan bu yana Antalya'da 8 ve Muğla'da ise 1 cesedin kıyıya vurmasıyla ilgili X'teki sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Antalya ve Muğla sahillerine vuran cansız bedenlerle ilgili açıklama: Son 6 günde Antalya kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1olmak üzere toplam 9 cansız beden vurdu. Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin, bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Kesin sonuç adli tıp incelemesi sonrası ortaya çıkacaktır.

KIYAFETLERİN ÜRETİM YERİ SURİYE

Antalya'da kıyıya vuran diğer cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz ay Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu belirlenmiştir. Meteorolojik veriler ise son bir haftadır hâkim rüzgârın Güney'den estiği; dalgaların Güney Doğu yönünden geldiğini göstermektedir. Bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgâr ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir.

MUĞLA'DA KIYIYA VURAN CESET DÜZENSİZ GÖÇMENE AİT

Muğla'da kıyıya vuran cansız bedenin ise 6 Ocak 2024 tarihinde Kurtoğlu Burnu 13 mil güneyinde kaybolan 3 düzensiz göçmenden biri olabileceği değerlendirilmiştir. Sahile vuran cansız bedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kolluk birimlerimiz Cumhuriyet Savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir."

ANTALYA'DA 6 GÜNDE 8 CESET SAHİLDE VURDU

Manavgat ilçesinin Çenger Mahallesi'ndeki sahilde 17 Ocak'ta başı ve bir kolu, bir gün sonra da Alanya ilçesinin Konaklı Mahallesi sahilinde belden yukarısı olmayan çocuk cesedi bulunmuştu. Önceki gün Manavgat'ın Çenger ve Denizkent mahallelerinde cinsiyeti belirlenemeyen 2 ceset, Serik ilçesinin Kadriye Mahallesi'nde de genç bir kadına ait olduğu tespit edilen ceset kıyıya vurmuştu. Dün de Aksu ilçesinde sahile vurmuş bir ceset daha bulunmuştu.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğunun değerlendirildiği, 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu bildirilmişti.

Açıklamada, 11 Aralık 2023'te Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği ve sonrasında bağlantının kesildiği belirtilerek, bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimalinin değerlendirildiği kaydedilmişti.