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Hepsi orta yaşlı ve kilolu kadınlardan oluşan fuhuş şebekesi çökertildi

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Tayland'da polis ekipleri, bir sosyal medya platformu üzerinden reklam yapan fuhuş şebekesine yönelik baskın düzenledi. Otel odasında yakalanan kadınlar gözaltına alınırken, bazı turistler yarı çıplak vaziyette yakalandı.

Tayland'ın en turistik bölgelerinden biri olan Bangkok'ta polis gelen ihbar ve siber suçlar ekipleriyle bir baskın gerçekleştirdi. Bangkok'taki Phahon Resort isimli otelde gerçekleşen baskın sırasında bir grup orta yaşlı ve kilolu kadın eskort ile erkek turistler yakalandı. Mekana düzenlenen baskına hazırlıksız yakalanan turistler yarı çıplak vaziyette gözaltına alındı.

50 DOLAR KARŞILIĞINDA BİRLİKTE OLUYORLARDI

Olay yerinde çok sayıda kullanılmış prezervatif bulunurken çok yüklü miktarda da para ele geçirildi. Kilolu ve orta yaşlı kadınların 6'sı havuz kenarında yakalanırken diğerleri de erkeklerle birlikte olurken yakalandı. "Partiyi" organize eden 49 yaşındaki Sophang Thongdonmuen, fuhşa yataklık etme suçundan gözaltına alındı. Thongdonmuen'in erkeklerden birlikte oldukları kadınlar karşılığında yaklaşık 50 dolar para aldığı da kayıtlara geçti.

SAVUNMASI DA ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Thongdonmuen'in açıklaması ise şaşkınlık yarattı. Kendisini savunmaya çalışan kadın, "Ben bu partileri düzenliyorum çünkü benim gibi kilolu kadınlar için benzer seçenekler yok. Birçok erkek kilolu kadınları arzuluyor fakat bulamıyor. Günün sonunda herkes aldığı hizmetten memnun ve kimsenin canı yanmıyor. Bu bizim için eğlence ve kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Bu etkinliği ben organize ettim fakat herkes de katılmaya istekliydi. Kimseyi katılmaya zorlamadık" dedi.

POLİSLER MÜŞTERİ GİBİ ARALARINA SIZDI

Öte yandan Tayland medyasında yer alan haberlerde, bazı polis memurlarının da kılık değiştirerek müşteri gibi partiye katıldığı ve daha sonra baskına katıldıkları da öğrenildi.

İşte baskın anından kareler;

Hepsi orta yaşlı ve kilolu kadınlardan oluşan fuhuş şebekesi çökertildi

Hepsi orta yaşlı ve kilolu kadınlardan oluşan fuhuş şebekesi çökertildi

Hepsi orta yaşlı ve kilolu kadınlardan oluşan fuhuş şebekesi çökertildi

Hepsi orta yaşlı ve kilolu kadınlardan oluşan fuhuş şebekesi çökertildi

Hepsi orta yaşlı ve kilolu kadınlardan oluşan fuhuş şebekesi çökertildi

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Suç 3.Sayfa Dünya Haberler

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