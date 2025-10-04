Help Yetim'den Doğu Anadolu bölgesine gönüllere dokunan yardım çalışmaları

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Türkiye'nin doğusunda yer alan Hakkari ve Van illerinde gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle yüzlerce ihtiyaç sahibine umut oldu. Almanya'dan gelen Help Yetim Başkanı Cahit Ataş ve gönüllü ekibinin katılımıyla yürütülen projeler, bölgedeki sosyal dayanışmayı güçlendirdi.

Hakkari'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçe Gençlik Merkezleri vasıtasıyla İhtiyaç sahibi ailelere gıda, öğrencilere giyim ve burs ile engellilere tekerlekli sandalye desteği verildi.

İyilik Ağacı Projesi kapsamında, 128 ihtiyaç sahibi aileye temel gıda yardımı ulaştırıldı.

Bölgenin Parlayan Yıldızları Projesi kapsamında Eğitime destek amacıyla üç farklı okulda okuyan 100 öğrenciye kışlık kıyafet ve okul ihtiyaçları için giyim çeki verildi.

Hayata Tekerlek Kat Projesi kapsamında Hareket kısıtlılığı yaşayan 15 kişinin yaşam kalitesini artırmak için tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı.

Yetim Bursları kapsamında geleceğe yatırım niteliğindeki çalışmalarla, üniversite ve fen lisesinde okuyan 17 öğrenciye yetim bursu desteği sağlandı.

Van'da Sofralar Bereketlendi, Öğrenciler Isındı

Van ilinde ise iki önemli projeyle yardım çalışmaları gerçekleştiren ekip, Yol Bekleyenlerin Sofralarına Aş Ol Projesi kapsamında 110 aileye temel gıda paketleri dağıtıldı. Sıcak El Olalım Projesi kapsamında ise Van'daki 100 öğrenciye kışlık giysi ve ayakkabı ihtiyaçları için giyim çeki yardımı yapıldı.

Yardım çalışmalarını bizzat yerinde takip eden Help Yetim Başkanı Cahit Ataş, bölgedeki temaslarının ardından bir açıklama yaparak yardımseverliğin önemine vurgu yaptı:

"Bizler, 'Komşusu açken tok yatmamak' anlayışıyla ve elimizde var olanı paylaşma duygusuyla yola çıktık. Bir muhtacın karnını doyurmak, yüzündeki mutluluğa vesile olmak en büyük gayemiz. Bu yüzden, bölge halkımızın sofralarına katkı sunmak için 'Bir sofra da sen donat' sloganıyla gıda paketlerimizi ulaştırıyoruz. Yardımseverlerimizin desteği bizim için çok kıymetli. Siz de bu iyilik hareketinde 'Çorbada tuzum olsun' diyorsanız, yapacağınız bağışlarla projemize katılabilir ve gıda yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin sofralarına katkıda bulunabilirsiniz. Gönüllü çabalarımızla daha çok kişiye ulaşmaya ve hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz."

Help Yetim Organizasyonu, bölgedeki yardım çalışmalarını sürdüreceğini ve yeni projelerle daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediğini bildirdi.