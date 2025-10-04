Haberler

Help Yetim'den Doğu Anadolu bölgesine gönüllere dokunan yardım çalışmaları

Help Yetim'den Doğu Anadolu bölgesine gönüllere dokunan yardım çalışmaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Türkiye'nin Hakkari ve Van illerinde gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle yüzlerce ihtiyaç sahibine umut oldu. Projeler arasında gıda yardımı, giyim ve burs desteği, tekerlekli sandalye dağıtımı ve yetim bursları yer aldı. Van'da ise 110 aileye temel gıda paketleri dağıtıldı ve 100 öğrenciye kışlık giysi ve ayakkabı yardımı yapıldı.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Türkiye'nin doğusunda yer alan Hakkari ve Van illerinde gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle yüzlerce ihtiyaç sahibine umut oldu. Almanya'dan gelen Help Yetim Başkanı Cahit Ataş ve gönüllü ekibinin katılımıyla yürütülen projeler, bölgedeki sosyal dayanışmayı güçlendirdi.

Hakkari'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçe Gençlik Merkezleri vasıtasıyla İhtiyaç sahibi ailelere gıda, öğrencilere giyim ve burs ile engellilere tekerlekli sandalye desteği verildi.

Help Yetim'den Doğu Anadolu bölgesine gönüllere dokunan yardım çalışmaları

İyilik Ağacı Projesi kapsamında, 128 ihtiyaç sahibi aileye temel gıda yardımı ulaştırıldı.

Bölgenin Parlayan Yıldızları Projesi kapsamında Eğitime destek amacıyla üç farklı okulda okuyan 100 öğrenciye kışlık kıyafet ve okul ihtiyaçları için giyim çeki verildi.

Help Yetim'den Doğu Anadolu bölgesine gönüllere dokunan yardım çalışmaları

Hayata Tekerlek Kat Projesi kapsamında Hareket kısıtlılığı yaşayan 15 kişinin yaşam kalitesini artırmak için tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı.

Yetim Bursları kapsamında geleceğe yatırım niteliğindeki çalışmalarla, üniversite ve fen lisesinde okuyan 17 öğrenciye yetim bursu desteği sağlandı.

Help Yetim'den Doğu Anadolu bölgesine gönüllere dokunan yardım çalışmaları

Van'da Sofralar Bereketlendi, Öğrenciler Isındı

Van ilinde ise iki önemli projeyle yardım çalışmaları gerçekleştiren ekip, Yol Bekleyenlerin Sofralarına Aş Ol Projesi kapsamında 110 aileye temel gıda paketleri dağıtıldı. Sıcak El Olalım Projesi kapsamında ise Van'daki 100 öğrenciye kışlık giysi ve ayakkabı ihtiyaçları için giyim çeki yardımı yapıldı.

Help Yetim'den Doğu Anadolu bölgesine gönüllere dokunan yardım çalışmaları

Yardım çalışmalarını bizzat yerinde takip eden Help Yetim Başkanı Cahit Ataş, bölgedeki temaslarının ardından bir açıklama yaparak yardımseverliğin önemine vurgu yaptı:

"Bizler, 'Komşusu açken tok yatmamak' anlayışıyla ve elimizde var olanı paylaşma duygusuyla yola çıktık. Bir muhtacın karnını doyurmak, yüzündeki mutluluğa vesile olmak en büyük gayemiz. Bu yüzden, bölge halkımızın sofralarına katkı sunmak için 'Bir sofra da sen donat' sloganıyla gıda paketlerimizi ulaştırıyoruz. Yardımseverlerimizin desteği bizim için çok kıymetli. Siz de bu iyilik hareketinde 'Çorbada tuzum olsun' diyorsanız, yapacağınız bağışlarla projemize katılabilir ve gıda yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin sofralarına katkıda bulunabilirsiniz. Gönüllü çabalarımızla daha çok kişiye ulaşmaya ve hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz."

Help Yetim'den Doğu Anadolu bölgesine gönüllere dokunan yardım çalışmaları

Help Yetim Organizasyonu, bölgedeki yardım çalışmalarını sürdüreceğini ve yeni projelerle daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediğini bildirdi.

Help Yetim'den Doğu Anadolu bölgesine gönüllere dokunan yardım çalışmaları

Help Yetim'den Doğu Anadolu bölgesine gönüllere dokunan yardım çalışmaları

Help Yetim'den Doğu Anadolu bölgesine gönüllere dokunan yardım çalışmaları

Help Yetim'den Doğu Anadolu bölgesine gönüllere dokunan yardım çalışmaları

Kaynak: Haberler.com / Muhammed Furkan Güneş - 3.Sayfa
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Doktorun para karşılığı sahte rapor pazarlığı saniye saniye kamerada

Hipokrat Yemini'ni unutan doktorun rezilliği kamerada
Trump planı sonrası İsrail ve Hamas'tan ilk adım

Trump planı sonrası İsrail ve Hamas'tan ilk adım
Trafikte köklü değişiklik! Vatandaşı isyan ettiren radarlar için yeni uygulama geliyor

Trafikte köklü değişiklik! Vatandaşın isyanı sonuç verdi
Herkes bu ilçedeki ilanları konuşuyor: Evler neden bu kadar ucuz?

Herkes bu ilçedeki ilanları konuşuyor: Evler neden bu kadar ucuz?
Galatasaray futbolcuları, Beşiktaş maçında sahaya köpeklerle çıkacak

Süper Lig'de görülmemiş olay! Derbiye köpeklerle çıkacaklar
Rezilliğin adı gelenek olmuş! Yüzde 97'si Müslüman olan ülkede mide bulandıran görüntü

Yüzde 97'si Müslüman olan ülkede mide bulandıran görüntü
Her izleyen aynı soruyu soruyor: Bu video gerçek mi?

Her izleyen aynı soruyu soruyor: Bu video gerçek mi?
Talihsiz genç, yaşadıklarını hüngür hüngür ağlayarak anlattı: Hakkımı yiyorlar

Uğradığı haksızlığı hüngür hüngür ağlayarak anlattı
Türkiye'de gol yemeyen tek kaleci

Türkiye'de gol yemeyen tek kaleci
AK Partili Şamil Tayyar'dan kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı: Bunu bilgi olarak söylüyorum

AK Partili isimden kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem

Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Genç hemşire iyi niyetinin kurbanı oldu: Saçlarını kökünden kestiler

İyi niyeti genç hemşireyi saçlarından etti
Kız kardeşine kaynar su döken ağabey yaptıklarını böyle savundu: Namus meselesi

Her detayı rezil! Kardeşine yaptıklarını bu sözlerle savundu
Fenerbahçe taraftarını delirten haber

Fenerbahçe taraftarını delirten haber
Yemek tarifi veren Bennu Gerede'nin takipçisine verdiği şaşırtıcı yanıt

Bennu Gerede'ye cinsel içerikli soru! Verdiği yanıt bir hayli şaşırttı
Trump'ın talimatına rağmen Netanyahu kan dökmeye devam ediyor

Dünya barış beklerken İsrail vuruyor! Sabaha kadar kan döktü
Dursun Özbek'ten derbi öncesi bomba Okan Buruk kararı

Dursun Özbek'ten derbi öncesi bomba Okan Buruk kararı
'Sokaklarda ölmek istemiyorum' diyen Yeşilçam oyuncusu Recep Bülbülses hayatını kaybetti

"Sokaklarda ölmek istemiyorum" diyen Yeşilçam oyuncusu vefat etti
Hadise sahnede sınırları zorladı

Hadise yine sınırları zorladı
Adanalı taksiciden, takside doğan bebeğe 'THY tarifesi'

Adanalı taksiciden, takside doğan bebeğe "THY tarifesi"
Diddy'nin seks ticareti davasında karar açıklandı: İşte aldığı ceza

Fuhuş suçlamasıyla yargılanan ünlü ismin cezası belli oldu
İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist bugün Türkiye'ye getirilecek

İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistlerle ilgili yeni gelişme
'Asgari ücret ne kadar olmalı?' diye sorduk, Ali Babacan telefonla hesap yapıp rakam verdi

Canlı yayında telefonla asgari ücret hesabı yapıp rakam verdi
Kaynar suyla yapılan şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı

Kan donduran şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Asgari ücret ne kadar olmalı?' diye sorduk, Ali Babacan telefonla hesap yapıp rakam verdi

Canlı yayında telefonla asgari ücret hesabı yapıp rakam verdi
Adanalı taksiciden, takside doğan bebeğe 'THY tarifesi'

Adanalı taksiciden, takside doğan bebeğe "THY tarifesi"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.