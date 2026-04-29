Trump'tan kurmaylarına talimat: İran'a yönelik uzun süreli abluka hazırlığı yapın
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik uzun süreli abluka hazırlığı talimatı verdiği iddia edildi. Bu adımın askeri müdahale yerine ekonomik baskıyı artırmaya yönelik olduğu değerlendiriliyor. ABD ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girerken, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim ve yükselen petrol fiyatları küresel endişeleri artırıyor.
Wall Street Journal’ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, İran’a karşı uzun süreli bir deniz ablukası için hazırlık yapılması talimatı verdi. Bu adımın, doğrudan askeri saldırı yerine ekonomik baskıyı artırmaya yönelik stratejik bir tercih olduğu belirtiliyor.
ABD yönetimi, nisan ayında başlattığı abluka uygulamasını sürdürürken, Trump’ın bu süreci daha da uzatmayı planladığı ifade ediliyor. Washington’un hedefinin, İran’ı nükleer program konusunda geri adım atmaya zorlamak olduğu değerlendiriliyor.
MÜZAKERELER ÇIKMAZDA
Dış basına göre ABD ile İran arasındaki görüşmeler tıkanmış durumda. İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmak için ablukanın kaldırılmasını şart koşarken, ABD bu öneriye mesafeli yaklaşıyor.
Axios analizine göre çatışma, doğrudan savaş yerine ekonomik ve askeri baskının öne çıktığı “Soğuk Savaş benzeri” bir sürece evrilmiş durumda.
ENERJİ KRİZİ DERİNLEŞİYOR
Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim küresel piyasaları doğrudan etkiliyor. Petrol fiyatları 111 doların üzerine çıkarken, arz kesintisi endişeleri artıyor.
Uzmanlar, ablukanın uzaması halinde küresel enerji krizinin derinleşebileceği ve petrol fiyatlarında yeni zirvelerin görülebileceği uyarısında bulunuyor.
İRAN GERİ ADIM ATMADI
ABD’nin yoğun baskısına rağmen İran’ın geri adım atmadığı, alternatif yollarla petrol satışını sürdürdüğü ve direncini koruduğu belirtiliyor.
Bu durum, Washington’un stratejisinin etkinliği konusunda soru işaretleri yaratırken, krizin kısa vadede çözülmesinin zor olduğu değerlendiriliyor.