Emlakta yeni dönem! Güvenli ödeme sistemi 1 Temmuz'da başlıyor
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, ikinci el araç satışlarında uygulanan güvenli ödeme sistemi emlak sektörüne de taşınıyor. 1 Temmuz’da başlayacak uygulamayla, gayrimenkul alım-satım işlemlerinde ödemenin bir kısmı ya da tamamı bankalar ve finansal kuruluşların oluşturduğu sistem üzerinden yapılacak. Düzenleme, işlemlerin güvenli ve kayıtlı şekilde gerçekleştirilmesini amaçlıyor.
Hazine Bakanlığı tarafından hazırlanan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle gayrimenkul ticaretine ilişkin önemli değişiklikler yapıldı.
ÖDEMELER ARTIK SİSTEM ÜZERİNDEN
Yönetmeliğe göre, emlak alım-satım işlemlerinde ödeme işlemlerinin bir kısmı ya da tamamı bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından oluşturulan “ödeme sistemi” üzerinden gerçekleştirilecek. Taşınmaz bedelinin krediyle karşılanmayan kısmının da bu sistem aracılığıyla aktarılması zorunlu olacak.
HİZMET BEDELİ ALINACAK
Düzenleme kapsamında, sistem üzerinden yapılan işlemler için hizmet bedeli alınacak. Bu bedel, satıcıya aktarılacak tutardan düşülecek. Amaç, satış işlemlerinde ödemelerin güvenli ve kayıtlı şekilde yapılmasını sağlamak.
YETKİ BELGESİ VE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU
Yeni yönetmelikle birlikte işletme adresi, ticaret unvanı ve faaliyet konusu gibi değişikliklerin belirli süre içinde bildirilmesi zorunlu hale getirildi. Bu tür değişikliklerde yetki belgesinin yenilenmesi gerekecek.
Ödeme sistemine ilişkin usul ve esaslar ile teknik süreçler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek.
1 TEMMUZ 2026’DAN SONRA ZORUNLU
Söz konusu sistemin kullanımı 1 Temmuz 2026’ya kadar zorunlu olmayacak. Bu tarihten sonra uygulama zorunlu hale gelecek. Bakanlığın bu süreyi üç aya kadar uzatma yetkisi bulunuyor.
Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, uygulamayı Ticaret Bakanı yürütecek.