Hapishanede korkunç cinayet: Mahkumlar, cinsel taciz suçlusu arkadaşlarını öldürdü

İngiltere'nin Leicestershire eyaletindeki HMP Fosse Way hapishanesinde dehşet verici bir cinayet işlendi. İki genç mahkûm, cinsel suçtan ceza çeken arkadaşlarını hücresinde acımasızca döverek öldürdü.

Geçen yıl 20 Ağustos'ta yaşanan olayda 19 yaşındaki Ashirie Smith ve 21 yaşındaki Thierry Robinson, 31 yaşındaki Mahir Abdulrahman'a saldırdı. Güvenlik kamerası görüntüleri, sadece 37 saniye süren bu vahşi saldırıyı saniye saniye kaydetti. Smith, mağdurun kafasını ve boynunu acımasızca tekmeleyerek öldürdü.

Cinayetin ardından kadın gardiyan Abdulrahman'ı hücresinde korkunç yaralarla hareketsiz halde buldu. Paramedikler saldırıdan bir saat sonra sabah 7.45'te hayatını kaybettiğini açıkladı. Otopsi raporuna göre ölüm nedeni beyin kanaması olarak belirlendi.

Mahkeme duruşmalarında ortaya çıkan bilgilere göre, Abdulrahman cinsel suçtan 35 hafta ceza çektiği için diğer mahkûmlar tarafından haftalarca zorbalığa maruz kalmıştı. Bir gün çıkan kavgada mağdur, kendisine zorbalık yapan Smith ve Robinson'a sıcak su ısıtıcısı fırlatmış, bunun üzerine Smith ertesi gün intikam almıştı.

Cinayetten bir gün önce Abdulrahman, gardiyanlara güvende hissetmediğini belirterek hücre değiştirmek istediğini söylemişti ancak talebi dikkate alınmamıştı.

Mahkeme süreci sonunda Smith cinayetten suçlu bulunarak asgari 17,5 yıl olmak üzere müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Robinson ise cinayetten beraat etmekle birlikte adam öldürmeden suçlu bulundu ve 11 yıl hapis cezası aldı. Olaya karıştığı iddia edilen üçüncü şahıs 38 yaşındaki Shaan Karim ise tüm suçlamalardan beraat etti.

Doğu Midlands Özel Operasyonlar Birimi'nden Başkomiser Mark Parish, "Mahir Abdulrahman'ın aldığı yaralar ciddi ve sürekli bir saldırının gerçekleştiğini gösterdi. Soruşturma ekibimizin sıkı çalışması sayesinde suçlular adalete teslim edildi" açıklamasında bulundu.

Hapishane müdürü Wyn Jones ise "Bu iğrenç bir cinayetti. Düşüncelerimiz mağdurun ailesi ile birlikte. Sorumluları adalete teslim etmek için polisle tam işbirliği yaptık" dedi.

Bu olay, İngiltere cezaevlerinde güvenlik açıkları ve mahkûmlar arası zorbalık konularında ciddi tartışmalar başlattı.