Hamile Oya'yı annesinin sarf ettiği cümle sonrası vurmuş: Bu kız bize yakışmaz

Hamile Oya'yı annesinin sarf ettiği cümle sonrası vurmuş: Bu kız bize yakışmaz
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Hamile Oya'yı annesinin sarf ettiği cümle sonrası vurmuş: Bu kız bize yakışmaz
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İstanbul Sarıyer'de nişanlısı tarafından vurularak karnındaki bebeğiyle öldürülen Oya Budak'ın dedesi Orhan Budak, "Kız ağrım var dediğinde nişanlısı hastaneye götürüyor ve hamile olduğunu öğreniyor. Hamile olduğunu bilseydik söz yaptırmazdık. Annesi benim çocuğuma bu kız yakışmaz dedi. Kızımı kandırdı götürdü ormana vurdu" dedi. Ayrıca, Oya Budak'ın nişanlısı ile son konuşması ortaya çıktı.

Sarıyer Kocataş Mahallesi'nde dün gece saatlerinde 5 buçuk aylık hamile olan 18 yaşındaki Oya Budak, eski nişanlısı Samet T. tarafından silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Budak, kaldırıldığı hastanede karnındaki bebeği ile birlikte hayatını kaybetmişti. Otomobille kaçan Samet T. ise Sarıyer polisi tarafından Kağıthane'de yakalanmıştı. Oya Budak'ın, 6 ay önce cinsel istismara uğrayıp hamile kaldığı ve Budak'a cinsel istismara bulunan kişinin ise tutuklandığı öğrenilmişti.

AİLESİNİN HABERİ YOKMUŞ

Adli Tıp Kurumu'nda Oya Budak'ın otopsi işlemleri devam ediyor. Budak'ın ailesi cenazeyi almak için sabah erkenden Adli Tıp Kurumu'na geldi. Oya Budak'ın tecavüze uğrayıp hamile kaldığından ailesinin haberi olmadığı öğrenildi. Nişanlısının ailesi hamilelikten haberi olunca Oya Budak'ı istemediği ancak nişanlısının ailesine rağmen vazgeçmek istemediği ortaya çıktı.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ KONUŞMALARI BAŞLADI

Öte yandan Oya Budak'ı nişanlısı ile ölmeden önce yaptığı son konuşması ortaya çıktı. Yazışmalarda Samet T, Budak'ı dışarı da beklediğini yazıyor.

Hamile Genç Kız Nişanlısı Tarafından Vuruldu

"HAMİLE OLDUĞUNU BİLSEYDİK SÖZ YAPTIRMAZDIK"

Hamile olduğunu bilmediklerini söyleyen dede Orhan Budak, "Telefon ederek kızı evden alıyor. Seni gezmeye getirdim diyor. Maslak'ta ormanlık alana gidiyorlar kızdan bir şey istemiş. Kızda olmaz deyince vuruyor. Kız daha önce tecavüze uğradı ama bize söylemedi. Karın ağrısı olduğunu söylüyordu bende ilaç veriyordum. Rahatladım dede diyordu. Hamile olduğunu bilmiyoruz. Annesine, babasına, halalarına söylemiyor. Kız ağrım var dediğinde nişanlısı hastaneye götürüyor ve hamile olduğunu öğreniyor. Oda annesine ve babasına söylüyor. Onlar da boşan diyor. Hamile olduğunu bilseydik söz yaptırmazdık. Annesi geldi kendi geldi. Annesi benim çocuğuma bu kız yakışmaz dedi. Kız da çocuğu seviyor çocuk da kızı seviyor dedim. Çocuk ben ayrılmam diyor. O zaman anneni babanı razı et çocuğu da kabulleniyorsan ev tut çocuğu da kabulleniyorsan çocuğa da bir kimlik çıkarırsın oturursun dedim. Annesi olmaz dedi. Gelinime abuk sabuk konuşmaya başladı. Ay gibisin parlıyorsun diye. Ben kalkıp sen kimin hanımına konuşuyorsun o benim gelinim senin hakkın var mı öyle konuşmaya diye. Özür dilerim dedi bende gidin dedim. Kalkıp gittiler tekrar geldi. Elimizi öpmeye kalktı ben de git dedim. Kızımı kandırdı götürdü ormana vurdu" dedi.

Hamile Genç Kız Nişanlısı Tarafından Vuruldu

Hamile Genç Kız Nişanlısı Tarafından Vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıbirlitresu:

Çoluk çocuk sahibiyiz kinamiyoruz

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Haber Yorumlarıorhan eren:

allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

ne diye öldürüyorsun öküz kabullenmiyorsan bırak zavallı yolunu çizsin

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