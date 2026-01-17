Haberler

Atlas'ın annesini tehdit edenlere gözaltı kararı
Güncelleme:
Güngören'de iki grup arasında çıkan 'yan bakma' kavgasında bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın, aile bireylerine tehdit mesajları gönderen şahıslara yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı.

