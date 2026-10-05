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Sedat Şahin'in barış yemeğinde dikkat çeken kalabalık

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Yeraltı dünyasının tanınan isimlerinden Sedat Şahin'in düzenlediği Şahinler arasındaki birlik yemeğinden görüntüler ortaya çıktı. Çok sayıda kişinin katıldığı yemekte oluşan yoğun kalabalık dikkat çekti. Şahin, geçtiğimiz günlerde Saral ailesiyle de barışmış ve bu süreci MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine kabul ettiğini söylemişti.

Sedat Şahin'in düzenlediği Şahinler arasındaki birlik yemeği, geniş katılımla gerçekleşti. Yemek sırasında oluşan kalabalık kameralara yansırken, çok sayıda kişinin bir araya geldiği görüldü.

BİRLİK YEMEĞİNDE YOĞUN KALABALIK

Yeraltı dünyasının tanınan isimlerinden Sedat Şahin'in düzenlediği barış yemeğinden dikkat çeken görüntüler geldi. Şahinler arasındaki birlik kapsamında gerçekleştirilen yemeğe çok sayıda kişi katıldı. Buluşma sırasında oluşan yoğunluk da görüntülere yansıdı. Kalabalığın aynı ortamda bir araya geldiği yemek, Şahinler arasındaki barış sürecinin ardından gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ BİR ARAYA GELDİ

Sedat Şahin'in düzenlediği yemekte en fazla dikkat çeken ayrıntılardan biri katılımcı sayısı oldu. Görüntülerde çok sayıda kişinin barış yemeği için bir araya geldiği görüldü.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE SARALLARLA DA BARIŞMIŞTI

Sedat Şahin, geçtiğimiz günlerde Saral ailesiyle sağlanan barışla da dikkat çekmişti. İki taraf arasındaki barışın ardından konuşan Şahin, süreci MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine kabul ettiğini belirtmişti. Şahin, Saral ailesiyle gerçekleşen barışa ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu barışın her iki aile için de hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah kalıcı olur"

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