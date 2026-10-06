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Ajda Pekkan Göksel Arsoy ile olan bir fotoğraf karesini paylaştı: Çok kıymetliydi

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Ajda Pekkan Göksel Arsoy ile olan bir fotoğraf karesini paylaştı: Çok kıymetliydi
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Göksel Arsoy'un vefatının ardından Ajda Pekkan'dan duygusal bir veda geldi. Usta sanatçıyla yıllar önce çekilen bir karesini paylaşan Pekkan, "Aynı dönemi, aynı sahneleri ve o güzel yılları paylaşmış olmak benim için çok kıymetliydi" dedi.

  • Göksel Arsoy'un vefatının ardından Ajda Pekkan, Arsoy'la gençlik yıllarında çekilen siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaştı.
  • Ajda Pekkan, Göksel Arsoy'un vefatıyla Türk sinemasının çok değerli bir sanatçısını kaybettiğini belirtti.
  • Ajda Pekkan, Göksel Arsoy'un ardında unutulmayacak filmler, güzel anılar ve iz bırakan bir sanat mirası bıraktığını ifade etti.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Göksel Arsoy'un vefatının ardından Ajda Pekkan'dan duygusal bir paylaşım geldi. Arsoy'la yıllar önce çekilen bir fotoğrafını yayımlayan Süperstar, "Aynı dönemi, aynı sahneleri ve o güzel yılları paylaşmış olmak benim için çok kıymetliydi" sözleriyle usta sanatçıya veda etti.

YILLAR ÖNCESİNDEN KAREYİ PAYLAŞTI

Göksel Arsoy'un vefatı sanat dünyasında büyük üzüntü yaratırken, usta isim için peş peşe veda mesajları geliyor. Ajda Pekkan da Arsoy'la gençlik yıllarında çekilen siyah-beyaz bir fotoğrafını yayımlayarak duygularını dile getirdi.

"TÜRK SİNEMASI ÇOK DEĞERLİ BİR SANATÇISINI KAYBETTİ"

Pekkan, paylaşımında, "Göksel Arsoy'un vefatıyla Türk sineması çok değerli bir sanatçısını kaybetti. Onunla aynı dönemi, aynı sahneleri ve o güzel yılları paylaşmış olmak benim için çok kıymetliydi" ifadelerini kullandı.

"ARDINDA UNUTULMAYACAK FİLMLER BIRAKTI"

Göksel Arsoy'un Türk sinemasına bıraktığı mirasa da değinen Ajda Pekkan, mesajını şu sözlerle sürdürdü:

"Ardında unutulmayacak filmler, güzel anılar ve iz bırakan bir sanat mirası bıraktı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sinema camiasına başsağlığı diliyorum. Işıklar içinde uyusun..."

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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