Haberler

Gebze'de arama çalışmaları sona erdi! Anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı

Gebze'de arama çalışmaları sona erdi! Anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Gebze'de dün sabah saatlerinde çöken 7 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Ekipler ilk gün 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki ablası Hayrunnisa'nın cansız bedenlerine ulaşırken 18 yaşındaki Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının 19. saatinde ise baba Levent Bilir ve anne Emine Bilir'in cansız bedenleri enkazdan çıkarıldı.

  • Gebze'de çöken 7 katlı binada 5 kişilik ailenin 4 üyesi hayatını kaybetti.
  • 18 yaşındaki Dilara Bilir enkazdan sağ olarak kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.
  • Yaklaşık 19 saat süren arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında kalan anne ve babanın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün sabah saat 07.00 sıralarında çöken ve anne Emine, baba Levent ile çocukları Muhammet Emir, Hayrunnisa ve Dilara Bilir'in altında kaldığı binanın enkazında ekiplerin çalışmaları gün boyu ve gece saatlerinde sürdü.

YÜZLERCE KİŞİDEN OLUŞAN ARAMA KURTARMA EKİBİ

Çevredeki 12 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı bölgedeki cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı, olay mahalli ekiplerin çalışmasını rahat yürütebilmesi için demir bariyerlerle çevrelendi. Yüzlerce kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri, alandaki molozları kovalarla çıkarırken, beton bloklar vinç desteğiyle askıya alındı.

İLK ÖNCE 2 KARDEŞİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Zaman zaman çalışmaları durdurup etrafta sessizlik sağlayarak dinleme gerçekleştiren ekipler, dün öğleden sonra kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir'in, bir süre sonra da 14 yaşındaki ablası Hayrunnisa'nın cansız bedenlerine ulaştı.

18 YAŞINDAKİ DİLARA SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara Bilir ise yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Bilinci açık ve sağlık durumu iyi olduğu belirlenen genç kız, hastaneye sevk edildi.

ANNE VE BABANIN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Çocukların ardından anne ve babanın kurtarılmasına yoğunlaşan ekipler, kolonları ahşap bloklarla güçlendirip enkazda açıklık oluşturarak çiftin bulunduğu bölüme girmek için yoğun çaba sarf etti. Dün akşam saatleri ve gece boyunca süren çalışmaların ardından ekipler, yaklaşık 19 saat sonra önce baba Levent, kısa bir süre sonra da anne Emine Bilir'in cansız bedenlerine ulaştı. Sedyeyle ambulansa alınan çiftin cenazeleri, Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

"ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ TAMAMLANDI"

Gün boyu olay yerindeki çalışmaları takip eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maalesef anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Baba Levent Bilir ve anne Emine Bilir'in cenazeleri de çıkarıldı." dedi. Önce babanın ardından da annenin cenazelerine ulaşıldığını aktaran Aktaş, "Bu şekilde 5 kişilik ailemizin maalesef 4 ferdi vefat etmiş oldu. Sadece Dilara kızımız, evin 18 yaşındaki büyük kızı sağ olarak çıkarıldı ama ailenin diğer üyeleri, anne baba ve 2 çocuk maalesef vefat etmiş oldu. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Dilara kızımıza da Allah'tan sağlık ve sıhhat diliyoruz." diye konuştu. Aktaş, hastanede ziyaret ettikleri Dilara Bilir'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 19 saat süren arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Aktaş, "628'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 913 personel canhıraş şekilde görev yaptı ve zamanla yarıştılar. 161 kurtarma aracı, 6 köpek, 10 sismik enkaz altı görüntüleme ve dinleme cihazı kullanıldı. Çok profesyonel ve yoğun çalışma gerçekleştirildi. Bu saat itibariyle arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Aktaş, savcılığın yapacağı incelemelerden sonra enkaz kaldırma çalışmalarının devam edeceğinin bilgisini vererek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bölgedeki 12 bina tahliye edildi tedbir olarak. Bu 12 binamızda oturan 45 aile mevcut idi. Bu ailelerden 23 kişiden oluşan 9'u Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin tesislerinde misafir ediliyor, diğerleri yakınlarının yanlarına gittiler."

Aktaş, arama kurtarma çalışmalarına katılan kurum ve kuruluşların personeli ile sivil toplum kuruluşlarının üyelerine ve takip yapan basın mensuplarına teşekkür etti.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıheyula 41:

Bir gece ailenle uyu sabahına yanlız kal bu boş yalan dünyada kimin başına ne gelir kimse bilmez o yüzden henüz başımıza birşey gelmeden sevin birbirinizi sahte dünya hevesleriyle savrulmayalim zaman kısa çok kısa belkide yok zaman kim bilir

Yorum Beğen109
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıademsakarr:

1 tane bina bile çok uzun uğraşlarla 24 saatte bitti. Marmara için Allah sonumuzu hayır etsin

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıALİ TURGUT:

yine kurban oldu birileri betona.Allah cennette buluştursun.Acı her ölüm acı

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Maraş depremini şimdi daha iyi anlıyorum arkadaşlar. Hiç de kolay değilmiş. Düşünün, bu bina gibi onbinlerce bina ve 10-12-15 katlı olanlar da....

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
