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Gaziantep'te yurttaki çocuklara işkence iddiası: 1 kişi gözaltında

Gaziantep'te yurttaki çocuklara işkence iddiası: 1 kişi gözaltında
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Gaziantep'te özel bir anaokulunda görev yapan rehber öğretmen, yetiştirme yurdundan gelen 4 yaşındaki iki öğrencinin vücudundaki yaralardan şüphelenince savcılığa şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında çocuk esirgeme kurumunda görevli bakım personeli gözaltına alındı.

Gaziantep'te yetiştirme yurdunda kalan dört yaşındaki 2 çocuğa işkence iddiaları üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir bakım personeli gözaltına alınarak açığa alındı.

ANAOKULU ÖĞRETMENİNİN ŞİKAYETİYLE OLAY AÇIĞA ÇIKTI

Olayın, çocukların eğitim gördüğü özel bir anaokulundaki öğretmenin dikkati sayesinde açığa çıktı. Öğretmenin savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

VÜCUTLARINDA KIZARIKLIKLAR TESPİT EDİLDİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında " Gaziantep'te kurum bakımındaki 2 çocuğa kötü muamele yapıldığı" iddiasıyla yer alan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Gaziantep'te devlet bakımı altında bulunan 4 yaşındaki 2 çocuğun vücudunun çeşitli bölgelerinde kızarıklıklar tespit edilmiştir. Bununla ilgili 13 Kasım'da tutanak hazırlanmasıyla birlikte kamera kayıtları geçmişe dönük incelenmiştir.

Gaziantep'te yurttaki çocuklara işkence iddiası: 1 kişi gözaltında

BAKIM PERSONELİ GÖZALTINDA

Sağlık kontrolleri ve çocukların yaş ve psikolojik durumuna uygun yapılan psikolojik görüşmeler neticesinde konunun detaylı incelenmesi için İl Müdürlüğümüzce soruşturma başlatılmıştır. Çocuklar adli muayene için tam teşekküllü hastaneye götürülmüştür. Dermatolojik muayeneleri sonucu yaraların travmaya bağlı veya dermatolojik rahatsızlık sonucu oluşabileceği belirtilmiş, adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olacağı kaydedilmiştir. Başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında bir bakım personeli gözaltına alınarak açığa alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Gaziantep'te yurttaki çocuklara işkence iddiası: 1 kişi gözaltında

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOnur türkyılmaz:

lezyon deri şarbonu?na benziyor

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