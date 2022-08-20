Mardin'de freni patlayan tır kalabalığın arasına daldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var

Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazanın ardından bir acı haber de Mardin'den geldi. Derik ilçesinde freni patlayan tır önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Olay yerinde kısa zaman büyük bir kalabalık toplanırken, arkadan gelen freni boşalan başka bir tır ise bu kalabalığın arasına daldı. Kameralara anbean yansıyan feci olayda, ortalık bir anda savaş alanına dönerken 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gaziantep'te 16 kişinin can verdiği, 21 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi.

2 ARACA ÇARPAN TIR TAKLA ATTI

İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan tır önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.

TOPLANAN KALABALIĞIN ARASINA BAŞKA BİR TIR DALDI

Kazazedelere yardım eden görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara de arkadan gelen başka bir TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.