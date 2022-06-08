Fırıncı, ucuz ekmek satan fırını kurşunladı - Haberler

Antalya'da bir fırıncı, 4 lira olan ekmeği 2 lira 25 kuruştan sattığı gerekçesiyle başka bir fırıncının işyerine av tüfeğiyle ateş etti. Olay sırasında işyeri sahibi ile doğumuna 10 gün kalan hamile eşi büyük korku yaşadı. Yaşadığı şok anlarını anlatan hamile kadın, "İnşallah erken doğurmam" diye konuşurken, saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki Osman Soylu'ya ait fırında yaşandı. İddiaya göre, fırıncı olduğu öğrenilen İ.A., ekmeği ucuza sattığı gerekçesiyle Osman Soylu'nun fırınının önüne aracıyla geldi. Otomobilinden av tüfeğini çıkartan İ.A., işyerine doğrultarak bir el ateş etti. İşyerinin camları tuzla buz olurken, saçmalar fırının içerisindeki dondurma dolabına isabet etti. Bu sırada işyerinde bulunan Osman Soylu ve 9 aylık hamile eşi Funda Soylu ile diğer personeller büyük korku yaşadı. İ.A., bir süre sonra otomobiline binip olay yerinden uzaklaştı.

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda, ihbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Soylu çiftinin ifadesine başvururken, Kepez Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

"Halkımızın daha çok yanında olalım dedik"

Ucuz ekmek sattığı için böyle bir saldırıya maruz kaldığını belirten Osman Soylu, "Ekmek 3 lira iken 2,5 TL'ye satıyorduk, halkımızın daha çok yanında olalım dedik, 2,25 TL'ye düşürdük. Karşı taraf da fırıncı. 'Belediye fiyatında satamazsın, eşini, seni öldürürüm' diye hep tehdit etti. Bu tehditlere rağmen halkımızın yanında olduk. Bir insana da gelebilirdi. Şikayetçiyiz" dedi.

"İnşallah erken doğurmam"

Olay anında korku içerisinde kaldığını belirten Kübra Soylu ise, "Şok içerisindeydik. Aşağı indiğimizde silahla saldırmıştı. Eşimi sürekli tehdit ediyordu. Korku içerisinde ne olduğunu anlamadık. 10 gün kaldı doğumuma, onun da bir korkusu var. 'Çocuğunu da öldüreceğim, seni de öldüreceğim' diye tehdit etti. İnşallah erken doğumla sonuçlanmaz" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa