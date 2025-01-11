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'Çukur' dizisinin çekildiği kıraathane önünde cinayet

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İstanbul Fatih'te, bir dönem ekranlara damga vuran 'Çukur' dizisinin çekildiği kıraathanenin işletmecisi iki kadın ile seyyar satıcı arasında tezgah nedeniyle kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada ortaklardan biri Çali'yi silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan Çali hayatını kaybederken, şüpheli 2 kadın gözaltına alındı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Balat semtinde bulunan ve bir dönem ekranlara damga vuran 'Çukur' dizisinin çekildiği kıraathanenin işletmeciliğini yapan iki kadın, seyyar satıcı olan Ercan Çali ile bir süredir tezgah nedeniyle gerginlik yaşıyordu.

Fatih'te 'Tezgah' Kavgası: Seyyar Satıcı Silahla Vurularak Hayatını Kaybetti

SİLAH ÇEKİP VURDULAR

Sabah saatlerinde Çali'den tezgahı başka yere açmasını isteyen kadınlar silah çekti. Kadınların talebinin karşılık bulmaması üzerine çıkan kavga sonucunda Ercan Çali vuruldu.

Fatih'te 'Tezgah' Kavgası: Seyyar Satıcı Silahla Vurularak Hayatını Kaybetti

İŞLETME SAHİBİ KADINLAR GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Çali sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Fatih'te 'Tezgah' Kavgası: Seyyar Satıcı Silahla Vurularak Hayatını Kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi gören Çali'nin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Çali'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Fatih'te 'Tezgah' Kavgası: Seyyar Satıcı Silahla Vurularak Hayatını Kaybetti

SİLAHLARIN KULLANILDIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan tartışma ve ardından kadınların silah kullandığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde Ercan Çali'nin karşısındaki kadınla bir süre tartıştığı ve oradan uzaklaşmasını istediği, daha sonra kadının belinden tabanca çıkararak doğrulttuğu anlar yer aldı. Bu sırada kadının elindeki silah patlarken, onu engellemek isteyen Ercan Çali kadınla birlikte yere düştü. Yerden kalkan işletme sahibi kadın, yerde yatan adamı bir de darp etti. Bu sırada başka bir kadının ise havaya ateş ettiği görüldü.

Fatih'te 'Tezgah' Kavgası: Seyyar Satıcı Silahla Vurularak Hayatını Kaybetti

'Çukur' dizisinin çekildiği kıraathane önünde cinayet
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Allah Rahmet Eylesin

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