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19 milyar euroluk servetin sahibi 28 yaşında ortada kaldı

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19 milyar euroluk servetin sahibi 28 yaşında ortada kaldı
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Brunei Sultanı'nın yeğeni ve kişisel serveti yaklaşık 19 milyar euro olarak belirtilen Faiq Bolkiah, Ratchaburi FC ile yollarının ayrılmasının ardından kulüpsüz kaldı. 28 yaşındaki futbolcu, kariyerine İngiltere'de başladıktan sonra Portekiz ve Tayland'da forma giydi.

Dünyanın en zengin futbolcularından biri olarak gösterilen Faiq Bolkiah'ın kulüp kariyerinde yeni bir gelişme yaşandı.

RATCHABURİ FC İLE YOLLARI AYRILDI

İspanyol Marca'nın haberine göre Tayland Ligi ekiplerinden Ratchaburi FC, Faiq Bolkiah'ın sözleşmesini yenilemedi. Son 3 sezondur Ratchaburi forması giyen 28 yaşındaki futbolcu, böylece kulüpsüz kaldı. Bolkiah'ın kişisel servetinin yaklaşık 19 milyar euro olduğu belirtiliyor.

KARİYERİNE İNGİLTERE'DE BAŞLADI

Faiq Bolkiah futbol kariyerine İngiltere'de başladı. Newbury, Southampton, Chelsea ve Leicester City altyapılarında forma giyen Bolkiah, 2020 yılında Leicester City'den ayrıldı.

Ardından Portekiz ekibi Maritimo'ya transfer olan futbolcu, 2021'de Tayland'a gitti ve Chonburi FC forması giydi. Bolkiah, sonrasında Ratchaburi FC'ye transfer oldu ve burada 3 sezon geçirdi.

İsmail Elal
İsmail Elal
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