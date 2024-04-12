Antalya'daki teleferik kazasından görüntüler facianın vahametini gözler önüne serdi
Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ekiplerin zorlu çalışması bölgeden gelen fotoğraflara yansıdı.
TELEFERİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Antalya'nın merkez Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.
BÖLGEDEN GELEN FOTOĞRAFLAR ENDİŞE VERİCİ
Arama kurtarma ekiplerinin zorlu mücadelesi bölgeden gelen fotoğraflara yansıdı. Görüntülerde yardım bekleyen yaralıların bulunduğu bölgenin sarp ve dik olduğu görüldü. Ekipler bölgede kurtarma çalışmalarını güçlükle yürütüyor.
İşte bölgeden gelen fotoğraflar: