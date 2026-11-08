Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Tetikçi 15 yaşında çıktı

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Kağıthane’de müşterilerin bulunduğu kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırının ardından kaçan 15 yaşındaki şüpheli kısa sürede yakalanırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SIRTINDAN YARALANDI

Çağlayan Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda 5 Kasım Perşembe günü saat 14.30 sıralarında, müşterilerin bulunduğu sırada içeri giren kapüşonlu bir şüpheli silahla ateş açtı. Sırtından yaralanan Salim H., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Salim H.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

15 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ 15 DAKİKADA YAKALANDI

Saldırının ardından harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede inceleme başlattı. Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polislerinin de sabit uygulama noktalarında görev yaptığı bölgede S.Ö., saldırıdan yaklaşık 15 dakika sonra gözaltına alındı.

SİLAHI ATTIĞI YERİ GÖSTERDİ

S.Ö.’nün polise verdiği ilk ifadede saldırıyı gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi. Şüpheli, kaçarken olayda kullandığı silahı attığını söyledi. Belirtilen yerde arama yapan polis, 1 ruhsatsız tabanca ve 18 mermi ele geçirdi. S.Ö.’nün, silahı attığı yere yakın mesafede yakalandığı belirlendi.

İÇERİ GİRER GİRMEZ ATEŞ AÇTI

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kapüşonlu şüphelinin, müşterilerin bulunduğu kuyumcuya girer girmez Salim H.’ye doğru ateş açıp kaçtığı görülüyor. Saldırının ardından olay yerinde yaşananlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AYNI KUYUMCUYA 2 AY ÖNCE DE SALDIRI

Aynı kuyumcuya 5 Eylül Cumartesi günü de silahlı saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. Motosikletle iş yeri önüne gelen 2 şüpheliden arkada oturan kişi, kepenkleri kapalı iş yerine ateş açtı. Motosikleti kullanan şüpheli ise saldırıyı cep telefonuyla kaydetti. İş yerinin kepengine 4 mermi isabet etti.

Kuyumcu sahibi Mehmet H.’nin (69), daha önce tehdit aldığını belirterek savcılığa başvurduğu öğrenildi. O saldırıyla ilgili çalışma yürüten Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Hakkari, Kocaeli ve Eskişehir’de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Son saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı