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Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Tetikçi 15 yaşında çıktı

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Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Tetikçi 15 yaşında çıktı Haber Videosunu İzle
Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Tetikçi 15 yaşında çıktı
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İstanbul’un Kağıthane ilçesinde müşterilerin bulunduğu bir kuyumcuya giren kapüşonlu şüpheli, 57 yaşındaki Salim H.’ye ateş açarak kaçtı. Sırtından yaralanan Salim H. hastaneye kaldırıldı. Polis, 15 yaşındaki şüpheli S.Ö.’yü yaklaşık 15 dakika içinde yakaladı; şüphelinin olayda kullandığını söylediği ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Aynı kuyumcuya 2 ay önce de silahlı saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.

  • Kağıthane Çağlayan Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya 5 Kasım Perşembe günü saat 14.30 sıralarında düzenlenen silahlı saldırıda Salim H. sırtından yaralandı; hayati tehlikesi bulunmuyor.
  • Saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki şüpheli S.Ö., olaydan yaklaşık 15 dakika sonra gözaltına alındı; silahı attığı yerde 1 ruhsatsız tabanca ve 18 mermi ele geçirildi.
  • Aynı kuyumcuya 5 Eylül Cumartesi günü de silahlı saldırı düzenlenmiş, kepenge 4 mermi isabet etmiş ve bu saldırıya ilişkin 4 ilde yapılan operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kağıthane’de müşterilerin bulunduğu kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırının ardından kaçan 15 yaşındaki şüpheli kısa sürede yakalanırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SIRTINDAN YARALANDI

Çağlayan Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda 5 Kasım Perşembe günü saat 14.30 sıralarında, müşterilerin bulunduğu sırada içeri giren kapüşonlu bir şüpheli silahla ateş açtı. Sırtından yaralanan Salim H., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Salim H.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

15 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ 15 DAKİKADA YAKALANDI

Saldırının ardından harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede inceleme başlattı. Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polislerinin de sabit uygulama noktalarında görev yaptığı bölgede S.Ö., saldırıdan yaklaşık 15 dakika sonra gözaltına alındı.

SİLAHI ATTIĞI YERİ GÖSTERDİ

S.Ö.’nün polise verdiği ilk ifadede saldırıyı gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi. Şüpheli, kaçarken olayda kullandığı silahı attığını söyledi. Belirtilen yerde arama yapan polis, 1 ruhsatsız tabanca ve 18 mermi ele geçirdi. S.Ö.’nün, silahı attığı yere yakın mesafede yakalandığı belirlendi.

İÇERİ GİRER GİRMEZ ATEŞ AÇTI

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kapüşonlu şüphelinin, müşterilerin bulunduğu kuyumcuya girer girmez Salim H.’ye doğru ateş açıp kaçtığı görülüyor. Saldırının ardından olay yerinde yaşananlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AYNI KUYUMCUYA 2 AY ÖNCE DE SALDIRI

Aynı kuyumcuya 5 Eylül Cumartesi günü de silahlı saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. Motosikletle iş yeri önüne gelen 2 şüpheliden arkada oturan kişi, kepenkleri kapalı iş yerine ateş açtı. Motosikleti kullanan şüpheli ise saldırıyı cep telefonuyla kaydetti. İş yerinin kepengine 4 mermi isabet etti.

Kuyumcu sahibi Mehmet H.’nin (69), daha önce tehdit aldığını belirterek savcılığa başvurduğu öğrenildi. O saldırıyla ilgili çalışma yürüten Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Hakkari, Kocaeli ve Eskişehir’de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Son saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
★ Okurların en beğendiği yorum
Murat Çevre:elini silah alan 15 de olsa 35 de olsa aynı cezayı alması gerekiyor ancak bu işin önüne böyle geçilir
Tüm yorumlar (8)
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMurat Çevre:★ Okurların en beğendiği

elini silah alan 15 de olsa 35 de olsa aynı cezayı alması gerekiyor ancak bu işin önüne böyle geçilir

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarımurat özkan:

Baba ve anneside aynı suçtan ceza alıp tutuklanmalı sahip çıkılmayan evlat kaybedilmiş bir suçludur

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Tetikçi temin edilir diye gazetelerine ilan verilen ülkem . Ne hallere düştük ya

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarırff75vdpzp:

o bölgede 5 yıl görev yaptım mafya babaları ve suç örgütleri benden korkardı çoğunu cezaevine gönderdim, lakin ben başka ilçeye tayin olunca yine palazlandılar.

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Haber YorumlarıMajo Gokmen:

15 yasinda tetikçi, guzelim ulke ne hale geldi...

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