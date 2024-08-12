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Eskişehir'de Savaş Oyunlarının Etkisiyle Bıçak ve Balta İle Saldırı: 5 Yaralı

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Eskişehir'de oynadığı savaş oyunlarının etkisi altına giren 18 yaşındaki genç, bıçak ve balta ile bir çay bahçesinde oturan 5 vatandaşı yaraladı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de oynadığı savaş oyunlarının etkisi altına girerek bıçak ve balta ile saldırdığı 5 vatandaşı yaralayan 18 yaşındaki genç, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Uluönder tramvay durağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oynadığı savaş oyunlarının etkisi altına giren 18 yaşındaki A.K., balta ve bıçak ile bölgedeki bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara saldırdı. Çelik yelek ve kask giyerek yüzünü maske ile gizleyen şüpheli, bölgedeki çay ocağında oturan 5 kişiyi bıçakla yaraladı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı göreve giden polis memurunun olayı fark etmesi sonucunda yaşanan kovalamacayla şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olayda yaralanan 5 vatandaş ise kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Olaylar Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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