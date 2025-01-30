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Kocasını öldüren kadın: Gözümü kapatıp rastgele ateş ettim

Kocasını öldüren kadın: Gözümü kapatıp rastgele ateş ettim
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Kocaeli'nde kıskançlık tartışmasında kocasını öldüren kadının savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Kadın ifadesinde, intihar etmek amacıyla silahı eline aldığı ve eşinin kendisine "Sık lan. Sen sıkmazsan ben sıkacağım" dediğini söyledi. Kızlarının "Anne yapma" demesi üzerine vazgeçtiğini ancak eşinin evdeki ikinci silahı almak yöneldiğinde gözünü kapatıp rastgele ateş açtığını aktardı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yahya Kaptan Mahallesi'nde 29 Ocak'ta dehşet yaşandı. Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanına giden Emrah Duran (42) ile eşi Aysel Duran (43) arasında "kıskançlık" meselesinden tartışma başladı. Büyük Çiftlik Sokak'ta bulunan evlerine giden çift burada tartışmaya devam etti.

KOCASINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın devamında Ayşe Duran, evdeki tabancayla Emrah Duran'a ateş etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Duran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Aysel Duran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Kocasını öldüren kadın: Gözümü kapatıp rastgele ateş ettim

KAYITLI OLMAYAN NUMARA TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Aysel Duran'ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Aysel Duran, ifadesinde eşinin isteği ile eğlence mekanına gittiklerini, eşinin alkol aldığını ve tartışmanın eşinin, etraftaki erkeklerin kendisine baktığını öne sürmesi ve kıskanması sonucu başladığını söyledi. Eğlence mekanında çıkıp araca bindiklerini, eşinin ısrarlı isteği ile cep telefonunu verdiğini ve tartışmanın sürdüğünü aktaran Aysel Duran, evlerine geldiğine yatıp uyuduğunu anlattı. Emrah Duran'ın bir süre sonra kendisini uyandırdığını telefonu alıp kayıtlı olmayan numarayı kendisine sorduğunu, numaranın kime ait olduğunu bilmediğini söylemesi ile tekrar tartıştıklarını dile getiren Aysel Duran, eşinin evde bulunan 2 kızından birini uyandırarak, 'Annenin beni aldattığı şahıs' diye bağırdığını söyledi.

"SİLAHI İNTİHAR AMAÇLI ALDIM"

Aradığı numaranın kullanılmadığını öğrenen Emrah Duran'ın kendisine, 'Sen numarayı bilinçli kapattırdın' dediğini ifadesinde belirten Aysel Duran, daha sonra yatak odasına giderek intihar etmek amacıyla silahı aldığını, kendine doğrulttuğu sırada eşinin geldiğini ve 'Sen bir şey yapmazsın, o silahı alayım, sen o zaman gör' dediğini anlattı. Tartışarak salona geldiklerini, burada eşinin kendisine, 'Sık lan, sen sıkmazsan ben sıkacağım' dediğini ifadesinde belirten Aysel Duran, silahı kendisine doğrulttuğunda kızlarının, 'Anne yapma' dediklerini, bu yüzden vazgeçtiğini, eşinin evdeki ikinci silahı almak amacıyla yatak odasına yöneldiği sırada gözünü kapatıp, rastgele ateş açtığını ve eşinin yere düştüğünü söyledi.

Kocasını öldüren kadın: Gözümü kapatıp rastgele ateş ettim

"SADECE MUTLU BİR YUVAM OLSUN İSTEDİM"

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşini vurduğunu ve yerde hareketsiz şekilde yattığını söylediğini anlatan Aysel Duran ifadesinde, kendi kardeşini de arayıp olayı anlatıp, çocukları alması gerektiğini söylediği öğrenildi. Amacının eşini vurmak ya da öldürmek olmadığını, eşini daha önce yaptıkları nedeniyle defalarca affettiğini söyleyen Aysel Duran'ın "Sadece huzurlu ve mutlu bir yuvam olsun istedim; çok pişmanım" dediği ifadesinde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSezgin Duman:

Yazık evlısın çoluk çocuğunuz var eğlence mekanlarına gidilirmı olan çocuklara oluyor bırı cezaevıne digerı mezara çocuklara yazık hükümet zina olaylarını bır çözüm bulmalı cok artmaya başladı

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Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Öyle kıskanılacak bir tipide yok

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