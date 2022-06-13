15 yaşındaki kız çocuğu, su dolu çukurda çırpına çırpına can veriyordu ki mucize bir el uzandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

15 yaşındaki kız çocuğu, su dolu çukurda çırpına çırpına can veriyordu ki mucize bir el uzandı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Gümüşhane'de 15 yaşındaki Efsun Sena Ateş, sağanağın etkisiyle oluşan su dolu çukura düştü. Küçük çocuk, yardımına koşan çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Karşıyaka Mahallesi Vadi Sokak'ta sağanağın etkisiyle mazgallar tıkanıp, yollar göle döndü. Bölgeden geçen Efsun Sena Ateş, su dolu çukura düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Suda çırpınan ve bir süre sonra hareketsiz kalan Efsun'u fark edenler yardıma koştu. Sudan çıkarılan Efsun, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.Efsun'un çukurdan kurtarıldığı anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuna yansıdı.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Efsun, sağanakla su dolan çukura düştü; kurtarılma anı kamerada

Efsun, sağanakla su dolan çukura düştü; kurtarılma anı kamerada

Efsun, sağanakla su dolan çukura düştü; kurtarılma anı kamerada

Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar - 3. Sayfa

Gümüşhane su 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Berat Borat :

dogaya karsi kimse birsey yapamaz allah öyle istiyor ama farkindaysaniz pis olan ülkelere doga cevabini veriyor

Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title