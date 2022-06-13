15 yaşındaki kız çocuğu, su dolu çukurda çırpına çırpına can veriyordu ki mucize bir el uzandı Gümüşhane'de 15 yaşındaki Efsun Sena Ateş, sağanağın etkisiyle oluşan su dolu çukura düştü. Küçük çocuk, yardımına koşan çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Karşıyaka Mahallesi Vadi Sokak'ta sağanağın etkisiyle mazgallar tıkanıp, yollar göle döndü. Bölgeden geçen Efsun Sena Ateş, su dolu çukura düştü. HASTANEYE KALDIRILDI Suda çırpınan ve bir süre sonra hareketsiz kalan Efsun'u fark edenler yardıma koştu. Sudan çıkarılan Efsun, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.Efsun'un çukurdan kurtarıldığı anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuna yansıdı. İşte o anlara ilişkin kareler; Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar - 3. Sayfa Gümüşhane su 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› 15 yaşındaki kız çocuğu, su dolu çukurda çırpına çırpına can veriyordu ki mucize bir el uzandı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.