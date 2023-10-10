Dilan Polat'a ait polikliniğe silahlı saldırı

Son günlerde hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddiasıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat'a ait Ataşehir'deki polikliniğe kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece saatlerinde silahla ateş açıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda polikliniğin dış cephesine ve camlarına kurşun isabet etti.

Sosyal medyada yayınladığı videolarla tanınan ve bir süredir kara para aklama ile vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gündeme gelen Dilan Polat'a ait polikliniğe kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece saatlerinde silahla ateş açıldı. Silahlı saldırıda kimse yara almadı.

ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETTİ

İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, gece 04.00 sıralarında Dilan Polat'a ait polikliniğe silahla ateş açıldı. Polikliniğin dış cephesine çok sayıda kurşun isabet etti. Bazı camların kırıldığı ve kırılan camların siyah bir kaplamayla kapatıldığı görüldü. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde hareketliliğin olduğu ve olay yerindeki polis ekiplerinin çalışması görülüyor. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri arıyor.

NE OLMUŞTU?

Lüks harcamalarıyla tanınan Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin kara para akladığı ve vergi kaçırdığı ileri sürülmüştü Çift, haklarında iddiaları kesin bir dille yalanlayarak şirketlerinin sık sık denetlendiğini söylemişti.

HUSUMETLİ OLDUKLARI BANU PARLAK'IN MEKANI KURŞUNLANDI

Dilan Polat ile 2 yıl önce tartışan güzellik merkezi sahibi Banu Parlak ise çiftin kendisini öldürtmek için tetikçi tutmaya çalıştığını ve can güvenliğinin olmadığını ileri sürmüştü. Polat çiftinin kendisini öldürmeyi öldürmeyi kabul etmeyen adamı kurşunlattığını ileri süren Parlak'ın olayların ardından Bahçeşehir'deki güzellik merkezi kurşunlanmıştı. Başlatılan soruşturmanın ardından Parlak'ın mekanını kurşunlayanlar dahil olmak üzere olayla ilgili 5 kişi tutuklanmıştı.

Banu Parlak

DİLAN POLAT'IN KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

3 yıl önce uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu da görüntülerin ardından gözaltına alınmıştı. Evinde uyuşturucu madde bulunan Doğu, işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

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