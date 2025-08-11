Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde de hissedilirken, 1 kişi hayatını kaybetti 29 kişi de yaralandı.

TAHRİBAT GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Bölgede çok sayıda ev ağır hasar görürken depremin yarattığı tahribat gün ağarınca ortaya çıktı. Drone ile kaydedilen görüntülerde birçok evin yıkıldığı dikkatlerden kaçmadı.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Öte yandan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, artçı sarsıntılar da devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre saat 23.49 itibarıyla ilçede en büyüğü 4.6 olmak üzere 100 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sındırgı'da depremin ardından geçen 4 saat içinde gerçekleşen artçı sarsıntıların 7'sinin büyüklüğü 4 ve üzerinde kayıtlara geçti. Saat 20.01'de 4.6, saat 20.04'te 4.1, saat 20.06'da 4.00, saat 20.32'de 4.2, saat 21.27'de 4.1, saat 21.31'de 4.2 ve saat 22.12'de 4.1 büyüklüklerinde depremler oldu.

Sarsıntılar ilerleyen saatlerde de devam etti. Sındırgı son olarak saat 01.59'da 4.0, 02.10'da ise 3.3'le sallandı. Depremlerin derinliklerinin 5,61 ila 22,47 kilometre aralıklarında değiştiği belirlendi.