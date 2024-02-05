Depremin üzerinden geçen 1 yılda, bölgede yapılan çalışmalar

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen depremlerde 50 bin kişinin üzerinde vatandaş hayatını kaybetti. Aradan 1 yıl geçti fakat acılar hala ilk gün kadar taze. Bölgede kalanlar, yaralarını sarmak için uğraşıyor. Devlet ise tüm gücüyle seferber olmuş durumda.

ARADAN GEÇEN 1 YILDA NELER YAPILDI?

Deprem bölgelerinde nelerin yapıldığını tüm detaylarıyla göstermek için, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı yerli ve yabancı gazetecileri bölgeye götürdü. Burada bir hakkı teslim etmeden geçemeyeceğim, İletişim Başkanlığı gerçekten çok iyi bir organizasyonla, asla sorulara müdahale etmeden gazetecilere objektif izlenim olanağı sağladı.

Bölgede,gittiğimiz illerdekivalilerimiz, bir yıllık çalışmalarınıanlattı .Bitmiş ve teslim edilemeye hazır konutları gezdik, örnek daireleri gördük, köy evlerini gezdik. Özellikle Gaziantep ve Hatay valilerimiz benim de olduğum yerli yabancı 80 kişilik gazeteci ekibinin sorularını sansürsüz,bir şekilde saatlerce cevapladılar.

Önce Gaziantep Valisi Kemal Çeber bizleri kabul etti. Depremden sonra 1 yılda yapılan çalışmaları anlattı. Daha sonra Nurdağı ve Islahiye'dedepremzedeler için yapılan kalıcı konutları ve konteyner kenti ziyaret ettik. Depremzedelerle görüştük.Acılar hala taze yaşadıkları bin yılda biryaşanacak türden. Ama maddi olarak çok mesafe kat edilmiş.Depremzedelerin gündeminde bundan sonra hayatlarını yeniden kurma, kalıcı konutlarına yerleşme arzusu var.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep'te 1 ay içerisinde depremzedeler için yapılan 10 bin kalıcı konutun teslim aşamasına geleceği müjdesini verdi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in verdiği bilgiler kısaca şöyle:

Gaziantep' 10 milyarın üzerinde ihracat yapıldı.

Gaziantep'te 25 bin 700 civarında konutun ihalesi yapıldı, 2 binin üzerinde konut bitti.

1 ay içerisinde de 10 bin konutumuz teslim aşamasına gelecek.

26 bin civarında yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı bina vardı. Ağır hasar alan binaların yıkım oranı

yüzde 75'e ulaştı Kentte depremler sonrası hasara uğrayan konut ve benzeri yerlerde yıkımlar devam

ediyor. Ağır hasar alan binaların yıkım oranı yüzde 75'e ulaştı

Yerinde dönüşüm sayısı 13 bin kişi. Bu vatandaşlara hibe ve kredi tutarı ise 8 milyon lirayı aştı.

11 bin civarında yapının enkazı kaldırılmış durumda. Hak sahipliği çalışmaları hemen hemen tamamlandı.

32 bin 600 vatandaşımıza nisan ayından bugüne kadar 483 milyon lira kira ödemesi yapıldı.

Nurdağı ve İslahiye'de 133 ticarethanenin teslim yapıldı, 86 yerin kurası çekildi. 203 ticarethanenin de yapımı devam ediyor.

İSKENDERUN /HATAY

Ziyaretimizin 2. gününe İskenderun ile başladık .

Buradan Arsuz ilçesindeki Arpaderesi Kalıcı Köy Evleri'ni yerinde gördük. Tek katlı,bahçeli evler yapılmış. Deprem korkusu olmadan, komşuluğun yaşanacağıtoprak ve doğayla iç içe evler. Keşkeimkan olsaydı da,tüm şehirlerimiz bu şekilde inşa edilebilseydi Belki de şuanda bu gündemi hiç konuşmamış olacaktık.

Buradaki 2. durağımız belki de en çok hayranlık duyduğum yer Lifeship Rauf Bey Gemisi oldu . Daha önce İrlanda ve İngilterearasında feribot seferlerini yaparken, Karadeniz Holding tarafından satın alınarak İskenderun limanına gönderilen Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi, depremin ilk günlerinde afetzedeleri misafir etmiş. Sonrasında Anadolu lisesi olarakyine afetzede öğrencilere hizmet vermeye başlamış ve hala derslikleri, çocuk kreşleri, oyun alanları, reviri, çamaşırhanesi, sosyal tesisleriyle tam anlamıyla gündelik yaşamın devamını sağlayabilecek mükemmel bir okul ve aynı zamanda yurt olmuş.

Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Harezi Yılmaz : Biz bu gemiyi insani yardım amacıyla satın aldık, İçini tamamen yeniledik. tam anlamıyla yaşam mahli haline getirildi. Bizlere de alkışlamak düşer elbette .

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiğimiz günün ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanenin açılışını yaptı. Başhekim, önemli bilgiler verdi.

129.000M2arsaalanına kurulmuş, toplam550yatakkapasitesinesahip.

1 helikopter pisti ile hizmet veriyor.

12ameliyathane, 76 poliklinik, 2 anjiyo 2 MR,13 röntgen cihazı ile İleri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip,

RAKAMLARLA 1 YILIN ÖZETİ

Gelelim,depremden etkilenen 11 ilimizde toplamda neler yapıldığına

414konteynerkentte215bin195konteynerkurulumuyapılmış.Konteyner kentlerde alt yapı, güvenlik hizmetleri, sosyal donatılar bulunuyor.

Depremden etkilenen vatandaşlara yönelik kira yardımı, desteködemesi, taşınmaz yardımı, tahliye destek ödemesi, yıkım destek ödemesi vb. farklı kalemlerde kaynaklar aktarıldı.

AFET BÖLGESİNDEKİ İNŞA ÇALIŞMALARI

Afet bölgesinde konuttan köy evine, iş yerine ahıra, depoya ve dükkâna kadar pek çok bağımsız bölümün inşası devam ediyor. Şehir merkezlerinde ve köylerde toplam 307 bin konutun yapımına başlanmış.

Yerinde dönüşüm projelerinde;

Konutlar için 750 bin TL hibe ve 750 bin TL kredi

Ahırlı köy evleri için 750 bin TL hibe ve 1 milyon TL kredi

İş yerleri için 400 bin TL hibe ve 400 bin TL kredi olmak üzere 2 yıl ödemesiz ve faizsiz 10 yıl vade ile kullanıma sunulmuştur.

Altyapı desteği kapsamında; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Dünya Bankası ile bir kredianlaşmasıimzalamıştır.Bukapsamda51milyarTLfinansmandesteği sağlanacaktır.

KarayollarıGenelMüdürlüğü'nünaltyapıçalışmalarıkapsamındadepremde etkilenen yollar için 2023 yılında 6,3 Milyar TL'lik yatırım yapılmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından depremden etkilenen 11 ilde 8 bin 500'ü aşkı tescilli kültür varlığı yapıya yönelik tespitler yapılmış, 678 vakıf kültür varlığında ise hasar tespit çalışması yapılmıştır. 171 eserin restorasyonuna başlanmış, 29 eserin ise ihale çalışmaları devam etmektedir

EKONOMİ ve TİCARETİ GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi ile KOBİ'lere hasar durumuna göre 750 bin TL'ye kadar destek verilmektedir. Dünya Bankası ile yapılan işbirliği neticesinde 450 milyon dolarlık bir kaynak işletmelere sunulmuştur.

Bugüne kadar,39 bin 680işletmeye toplam12.8 milyar TLdesteködemesi yapılmıştır.

Depremden etkilenen işletmelere 1.5 milyon TL'ye kadar hızlı finansman imkânı sağlanmıştır.2023 Yılı Deprem Acil Destek Kredisi için 6 bin 924 işletmeye toplam 2.37 milyar TL kredi hacmi oluşturulmuştur.

Geleneksel girişimcilere 130 bin TL, ileri girişimcilere ise 750 bin TL destek verilmesi planlanmış, program kapsamında, 512 işletmeye 13.75 milyon TL destek sağlanmıştır.

Üreten Şehirler vb. bölgesel kalkınma amaçlı programlar ile uluslararası fon kaynaklı projeler afet illerine yönlendirilmiş. 192 projeye 2,25 milyar TL sağlanmıştır.

Kasım2023itibarıyla bölgedeki illerde 27.202 esnaf ve sanatkâra toplam 6.730.049.000 TL tutarında

kredi kullandırılmıştır.

TarımsalDestekleme:Çiftçileretoplamda14milyar150milyonTLtarımsal desteklemeödemesi yapılmıştır.

Hayvanları telef olan ve tarım sigortası yaptıranüreticilere, devlet destekli TARSİM kapsamında37 milyon TLhasar tazminatı ödemesi yapıldı. Hayvanları telef olan yetiştiricilere bedelsiz hayvan dağıtımı yapıldı.

Toplam 909 milyon TL maliyetle; 5 bin 804 büyükbaş, 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin

kanatlıhayvanve26bin318arılıkovanbedelsizolarakyetiştiricilereteslim edildi.

EĞİTİM, KÜLTÜR ve SPOR ALANLARINDA YAPILAN FAALİYETLER

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde;