Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu

Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem ilçede paniğe yol açarken, Orhangazi ilçesinde bir veteriner, sarsıntı anında tedavi ettiği köpeğin yanına koştu. Serum takılı köpeğin, veteriner hekim ve yanındaki sahibi tarafından klinik dışına çıkarıldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1 saat arayla meydana gelen 3.9 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler, kent merkezi ile çevre ilçe ve illerde hissedilirken, yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu

DEPREM SIRASINDA SERUM TAKILI KÖPEĞİN YANINA KOŞTU

Vatandaşlar deprem sırasında bulundukları binalardan koşarak sokağa çıkarken, sarsıntının en fazla hissedildiği yerlerden biri olan Orhangazi ilçesinde, bir veteriner, tedavi ettiği serum takılı köpeğin yanına koştu.

Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu

Serum takılı köpeğin, yanındaki sahibiyle birlikte, veteriner hekim tarafından dışarıya çıkarıldığı anlar kliniğin güvenlik kamerasına yansıdı.

Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu

HEM KÖPEĞE HEM DE SAHİBİNE EŞLİK ETTİ

Görüntülerde sarsıntıyla birlikte klinikte çalışanların dışarı, veteriner hekimin ise odada serum takılı halde sahibiyle birlikte bekleyen köpeğin yanına koştuğu görüldü.

Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu

Veteriner hekimin, sakin bir şekilde hem köpeğe hem de sahibine klinik dışına kadar eşlik ettiği anlar görüntülere yansıdı.

Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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