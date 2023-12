Çorum Valisi Dağlı: "Toplumsal düzeni bozmaya çalışanlara göz açtırmayacağız"

"Geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize anne ve babalar olarak daha çok sahip çıkalım"

ÇORUM - Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Suç ve suçlularının üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gideceğiz. Huzur ve sükünu kaçıranlara, toplumsal düzeni bozmaya çalışanlara göz açtırmayacağız" dedi.

Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, düzenlediği basın toplantısıyla göreve geldiği günden bugüne kadar geçen 4 aylık süreçte jandarma ve polis sorumluluk bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

Göreve geldiği süre içerisinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen görevler ve yapılan operasyonlar çerçevesinde asayiş birimlerince 25 bin 281 adet devriye faaliyeti, 410 adet şok uygulama, 276 adet huzur uygulaması gerçekleştirildiğini açıklayan Vali Dağlı, bu uygulamalarda 434 bin 189 şahıs, 39 bin 341 aracın sorgulandığını, çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan bin 342 şahıs yakalandığını, kayıp olarak aranan 112 şahsın ise bulunduğunu belirtti. Yürütülen çalışmalarda; 166 adet ruhsatsız tabanca, 112 adet av tüfeği, 42 adet kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 2 bin 837 adet çeşitli çap ve markalarda fişek ele geçirildiğini bildiren Vali Dağlı, 112 kayıp çocuğunda bulunarak ailelerine teslim edildiğini ayrıca okul önlerinde yapılan uygulamalar dışında okul çevrelerinde bulunan tekel bayileri ile oyun eğlence alanlarında toplam 230 denetleme yapıldığını ifade etti.

"Bin 80 araç trafikten men edildi"

Trafik birimlerince yapılan denetimlerde bin 80 aracın trafikten men edildiğini anlatan Dağlı, "Trafik birimlerince 350 bin 371 araç denetlenmiş, 53 bin 335 araca idari para cezası uygulanmıştır. Abartılı egzoz ve kural dışı modifiyeli araç kullanarak toplumun huzurunu bozan ve drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar ile sürücü belgesiz veya alkollü kullanma gibi suçlardan toplam bin 80 araç trafikten men edilmiştir. Okul servis araçlarının mevzuat hükümlerine göre faaliyet göstermeleri için bin 773 servis aracı denetlenmiş 36 araca cezai işlem uygulanmış 13 servis aracı ise eksikliklerinden dolayı trafikten men edilmiştir. Son zamanlarda meydana gelen otobüs ve kamyon kazalarında artış olduğundan dolayı bu tür araçların denetimine önem verilmekte olup; 5 bin 723 otobüs, 8 bin 532 kamyon denetlenmiş kurallara uymayan otobüs ve kamyon sürücülerine idari para cezası uygulanmıştır. Trafik timleri tarafından, 50 okulda bin 784 öğrenciye ve bin 444 vatandaşa trafik konusunda eğitim verilmiştir" diye konuştu.

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

Narkotik ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlar hakkında da bilgi veren Vali Dağlı, "Narkotik ve KOM birimlerince: 2 bin 399 adet ekstazi, 3 kilo 325 gram bonzai, 31 bin 163 tablet sentetik ecza, 594 gram metamfetamin, 381 kök Hint keneviri, 114 gram kenevir tohumu 2 kilo 350 gram esrar, 10 gram kokain, 4 bin 684 litre kaçak alkollü içki ve 200 litre etil alkol, 3 adet damıtma sistemi, 250 kilo kaçak tütün, 36 ton Kaçak sahte gübre, 282 bin 840 adet doldurulmuş sigara, 235 bin 690 adet boş makaron, 112 adet elektronik sigara ve 6 bin 100 adet cinsel içerikli kaçak emtia, 15 adet dedektör, 32 adet muhtelif kazı malzemesi, 111 adet sikke, 1 adet dürbün, 2 adet define arama çubuğu ele geçirilmiştir. Uyuşturucu Madde Ticareti, Tefecilik, Nitelikli Dolandırıcılık, Vergi Kaçakçılığı ve İrtikap suçlarından yapılan işlemler neticesi 35 şüpheli tutuklanmıştır. Tekel Bayilerinde 22.00-06.00 saatleri arasında alkol satışının yasak olması dolayısıyla denetimlere ağırlık verilmiş, 230 işletme ilgili mevzuat hükümleri çerçevesince denetlenmiştir" şeklinde konuştu.

"DEAŞ, terör örgütü üyesi 14 kişi sınır dışı edildi"

Terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyette bulundukları tespit edilen 14 şahısın yakalanarak sınır dışı edildiğini söyleyen Vali Dağlı, Üniversite öğrencilerine ve KYK Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda görev yapan Özel Güvenlik Görevlilerine terör örgütleri hakkında bilgilendirme faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinliklerde 12 bin 460 öğrenci ve çalışanımıza ulaşılmıştır. Ayrıca toplumsal iletişimin en önemli unsurlarından olan Merkez Mahalle Muhtarları ve ilgili esnaf odaları başkanları ile düzenli olarak her ay toplantılar yapılmakta, buradan sağlanan geri dönüşler güvenlik politikamızda önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Aile içi şiddet olaylarında toplam bin 68 tedbir kararı uygulanmıştır. 38 bin 550 vatandaşımıza KADES ve UYUMA projeleri ile ilgili bilgilendirme çalışmaları ve sosyal etkinlikler düzenlenmiştir. Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Sungurlu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplam 3 bin 65 Hükümlü ve Tutuklu bulunmaktadır. Dönem içerisinde il içi ve il dışı olmak üzere bin 304 sevk ve nakil devriyesi icra edilerek, 4 bin 830 hükümlü/tutuklunun infaz kurumları ve hastanelere sevk ve nakli sağlanmıştır. Hükümlü/Tutuklu ziyaretine gelen şahıs sorgularında 41 şahıs yakalanmıştır. Çevre, doğa ve hayvanların korunması faaliyetlerinde Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından 93 olaya müdahale edilmiş; çevre, doğa ve hayvanlara zarar veren şahıslar hakkında adli ve idari işlem uygulanmıştır. Söz konusu olaylarda 2 Adet serpme ağa, 3 bin 630 metre misina ağ ve 480 kilo muhtelif cins balığa el konulmuştur. Çevre ve Doğal Hayatın korunması ile ilgili olarak 7 okulda 824 öğrenciye ve 437 vatandaşa eğitim verilmiştir. Sorumluluk bölgemizde 57 düzensiz göçmen yakalanmış olup gerekli işlemler yapılmıştır.

"Geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimize sahip çıkalım"

Çocukların ve gençlerimizin korunmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, anne ve babalara çocuklarına sahip çıkmaları için çağrıda bulundu.

Çocukların kendilerine zarar verecek her türlü kötü alışkanlıklardan korunması amacı ile emniyet ve jandarma birimlerince bin 124 anneye İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık, bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi verildiğini kaydeden Vali Dağlı, şunları kaydetti; "Siber Suçlarla Mücadele SİBERAY Projesi kapsamında 22 okulda düzenlenen programlarda 5 bin 353 çocuğumuza ulaşılarak interneti ve teknolojiyi güvenli, faydalı ve etkili bir şekilde nasıl kullanacağı yönünde eğitimler verilmiştir. Gösterilen tüm bu çabaya rağmen suça sürüklenmesi engellenemeyen çocuklar ile daha yakından ilgilenebilmek adına başlatmış olduğumuz her bir çocukla bir kolluk görevlisinin özel olarak ilgilenmesi uygulaması devam etmektedir. Bu konuyla ilgili olarak, ailelerimize de tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi başta madde bağımlılığı olmak üzere her türlü bağımlılıktan uzak tutabilmek için onları kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmeleri çok önemli. Çocuklarımız ve gençlerimizin bu tür faaliyetlerde geçirecekleri kaliteli zaman, hem onların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak hem de kendilerine zarar verecek her türlü kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayacaktır. Geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize anne ve babalar olarak daha çok sahip çıkalım.

Emniyet ve asayişi sağlama, huzur ve güvenin tesisi için bu 4 aylık sürede gerçekleştirilen faaliyetler bundan sonrada hız kesmeden ve artarak devam edecektir. Suç ve suçlularının üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gideceğiz. Huzur ve sükünu kaçıranlara, toplumsal düzeni bozmaya çalışanlara göz açtırmayacağız. Bütün bunları yaparken tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, STK'larımızla, vatandaşlarımızla ve siz değerli basın mensuplarımızla iletişim ve işbirliği içerisinde olacağız. Kısaca toplumun tüm kesimleri ile el ele vererek çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz.

Toplantıda Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan hazır bulundu.