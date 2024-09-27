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2 yaşındaki Nisanur cinsel istismar sonucu ölmüştü! Cani anneyle ilgili kan donduran iddia

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Geçen yıl cinsel istismar sonucu ölen 2 yaşındaki Nisanur bebeğin ablasının da cinsel istismara maruz kaldığı iddiası üzerine soruşturma genişletilmişti. Duruşmada tanık olarak dinlenen annenin üvey kardeşi, "Meryem'in evine gelen erkekleri duyuyorduk, inanmıyorduk. Ama işin aslı öyle değilmiş. 2 yeğenimin başını yaktı. Nisanur'un ablasına sürekli uyku ilacı veriyordu" dedi.

Bartın'da 2 yaşındaki Nisanur bebeğin cinsel istismar sonucu ölümünün ardından, abla R.Ö.'nün de cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla soruşturma genişletilmişti. Anne ve 3 şahsın yargılandığı davanın ilk duruşmasında sanıklar, savcılıkta verdiği ve suçu kabullendikleri ifadeleri reddetti. Tanık olarak dinlenen anne Meryem Ö'nün üvey kardeşi T.Y. duruşmada Nisanur'un ablasıyla ilgili kan donduran iddialarda bulundu.

NİSANUR BEBEK KURTARILAMADI

Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde Meryem Ö.'ye (38) ait evde geceyi geçiren Furkan Sevinç, kadının 2 yaşındaki çocuğu Nisanur Ö.'ye cinsel istismarda bulundu. Evde bayılınca Furkan Sevinç tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürülen bebek daha sonra sevk edildiği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Furkan Sevinç, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'nitelikli cinsel istismar' suçundan da üst sınırdan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2 yaşındaki Nisanur cinsel istismar sonucu ölmüştü! Cani anneyle ilgili bir iddia daha

NİSANUR'UN ABLASIYLA İLGİLİ KAN DONDURAN İDDİALAR

Ölen çocuğun ablası R.Ö.'nün de cinsel istismara maruz kaldığı iddiası üzerine genişletilen soruşturmada anne Meryem Ö. ile birlikte Özkan Ç., Cemil S. ve Mehmet G. hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan iddianame hazırlandı. İddianame Bartın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, Metin Sucu isimli şüpheli, İstanbul'da yakalanıp polis otosunda Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine getirildiği sırada yolda öldü. Metin Sucu'yu getiren polis otosundaki polis memurları Mehmet Y. (41) ve Muhammet Emin C. (34) ile bekçi Uğur O. (36), 'Vücutta kemik kırılmasına yol açacak şekilde yaralama sonucu öldürme' suçundan 18'er yıl hapisle cezalandırıldı. Bartın'da görülen davanın ilk duruşmasına sanıklar Meryem Ö., Özkan Ç, Cemil S. ve Mehmet G. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

SAVCILIK İFADELERİNİ REDDETTİ

Duruşmada Mahkeme Başkanı'nın anne Meryem Ö'ye emniyet ve savcılık verdiği, "kendisinin ve kızının, 3 tutuklu sanık ile farklı zamanlarda ilişkiye girdiği" ve "Kızıyla birlikte 30-40 kişiyle birlikte olduğu" yönündeki ifadelerini hatırlatarak, olayın doğruluğunu sordu. Anne Meryem Ö ise, "Ben kimseyle parayla ilişkiye girmedim. Bunların hepsi yalan. Nisanur'un ölümünden sonra psikolojim çok bozuktu. Emniyette ve savcılıkta baskıdan dolayı böyle bir ifade verdim. Bir anne kızını satar mı? Ben öyle bir şey yapmadım. Böyle bir şey yok ve olamaz, bunların hepsi yalan. R.Ö. hala kardeşinin öldüğünü bilmiyor. Ben ilk verdiğim ifadelerde kendimde değildim, kendimi yeni yeni topluyorum" ifadelerini kullandı.

2 yaşındaki Nisanur cinsel istismar sonucu ölmüştü! Cani anneyle ilgili bir iddia daha

Mahkeme başkanının, savcılıkta verdiği "Meryem'i ve kızı R.Ö.'yü para karşılığı satıyorum" sözlerinin hatırlattığı tutuklu sanıklardan Mehmet G., "Biz Meryem ile evlenme amaçlı tanıştık. Ama kafamız uymadı. Zaten ondan sonra hiç görüşmedik. Savcılıkta verdiğim bu ifadelerin hiçbirini kabul etmiyorum. Bu ifadeleri baskı altında verdim" dedi.

Savcılık ifadesinde R.Ö.'nün ayranına uyku ilacı katıp cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden sanıklardan Cemil S., eski ifadelerini reddederek, "Ben bu ifadeleri kabul etmiyorum. Ben böyle bir şey yapmadım. Bu ifadeleri baskı altında verdim. Ben adaletten yanayım" diye konuştu. Sanıklardan Özkan Ç. ise uzun zamandır Meryem Ö. ile görüşmediğini ve hiçbir şeyden haberi olmadığını belirterek suçlamaları reddetti.

2 yaşındaki Nisanur cinsel istismar sonucu ölmüştü! Cani anneyle ilgili bir iddia daha

TANIKLAR DİNLENDİ

Meryem Ö.'nün daha önce oturduğu mahallede bakkal işleten S.K ise, "Bazen Nisanur'u bizim dükkana 5-10 dakika bakmamız için bırakırdı, biz de bakardık. R.Ö.'yü ise sabahları okula giderken görürdük. Her zaman uykulu olurdu. Annesi uyumadığı için uyku ilacı verdiğini bize söylerdi" ifadelerine yer verdi.

"DİĞER KIZINA SÜREKLİ UYKU İLACI VERİYORDU"

Tanık olarak dinlenen Meryem Ö'nün üvey kardeşi T.Y. de gözyaşlarını tutamazken, "Meryem'in evine gelen erkekleri duyuyorduk, inanmıyorduk. Ama işin aslı öyle değilmiş. 2 yeğenimin başını yaktı. R.Ö.'ye annesi sürekli uyku ilacı veriyordu" diye konuştu. Anne Meryem Ö, kızı R.Ö'ye uyku ilacı verdiği yönündeki iddia ve suçlamaları da kabul etmedi.

2 yaşındaki Nisanur cinsel istismar sonucu ölmüştü! Cani anneyle ilgili bir iddia daha

DURUŞMA ERTELENDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatları ile sanık avukatlarının da bulunduğu duruşmada, anne, diğer sanıklar ve tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, olayın şüphelisi Metin Sucu'nun ölümünde polis memurlarının ceza aldığı mahkeme evrakının getirilmesi ve mağdur R.Ö.'nün bir sonraki mahkemede psikolog ve pedagog eşliğinde dinlenmesine karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi.

2 yaşındaki Nisanur cinsel istismar sonucu ölmüştü! Cani anneyle ilgili bir iddia daha

2 yaşındaki Nisanur cinsel istismar sonucu ölmüştü! Cani anneyle ilgili kan donduran iddia
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnsan Hakları Güvenlik Mahkeme 3-sayfa Güncel Hukuk

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Yorumlar (6)

Tolga Babacan:

Hicbir Ülkede bu durumdaki Polislere böyle agir ceza verilmez.Bizdeki Adalet yara almis

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Kenan Tepretoğlu:

Toplumun getirildiği hal bu işte son 20 yılda, bu da bir proje, ahlaken yıktılar milleti

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Muratklctr:

İdam yasası için daha neyi bekliyorsunuz.

21
0
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Kenan Tepretoğlu:

savcılık ifadelerinin ses ve görüntü kaydı vardır, izlesin mahkeme, baskı var mı yok mu, herkes reddediyor verdiği ifadeyi, yapmayan hele hele böyle bir durumda yaptım demezdi ifadesinde

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Adem Varlı:

idam idam idam. hak olan kısasa kısas

10
0
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ALONE WOLF:

Bunlar insan vasfını yaşımayan yaratıklar,uyutulmalılar.

9
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