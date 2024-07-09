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Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

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Bir televizyon canlı yayınında gazeteciler Şaban Sevinç ve Buket Aydın arasında kavga çıktı. Sevinç'in, "CHP delegesi kredi kartı ile saat almaya benzemez" sözlerine tepki gösteren Aydın, "Ben kredi kartıyla saat almadım. Twitter'da sürekli kredi kartı üzerinden, saat üzerinden gündem yapılmaya çalışılan benim. Seni kim böyle yönlendiriyor. Ben bu kadar rezil, seviyesiz bir kişiyle yayına devam etmem. Hadsizsin Şaban Sevinç." diyerek canlı yayını terk etti.

Gazeteci Şaban Sevinç ile Gazeteci Buket Aydın arasında canlı yayında tartışma çıktı. Aydın, Şaban Sevinç'e sert tepki göstererek canlı yayını terk etti.

TV100'de "Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade" programına konuk olan Gazeteci Buket Aydın ile Şaban Sevinç arasında tartışma çıktı.

"BEN KREDİ KARTIYLA SAAT ALMADIM"

Şaban Sevinç'in, "CHP delegesi kredi kartı ile saat almaya benzemez" sözlerine tepki gösteren Aydın, "Ben kredi kartıyla saat almadım. Twitter'da sürekli kredi kartı üzerinden, saat üzerinden gündem yapılmaya çalışılan benim. Sana elli saattir kim yazıyor mesajları? Seni kim böyle yönlendiriyor. Şov yapma, haddini bil." dedi.

CANLI YAYINI TERK ETTİ

Buket Aydın, konuşmasının devamında, "Bu adam çok saygısız ve terbiyesiz bir insan. Ben bu yayını terk ediyorum. Ben bu kadar rezil, seviyesiz bir kişiyle yayına devam etmem. Hadsizsin Şaban Sevinç." ifadelerini kullanarak yayını terk etti.

ŞABAN SEVİNÇ ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan Gazeteci Şaban Sevinç ise, programın ilerleyen dakikalarında "Buket Aydın sözlerim konusunda yanlış anlaşıldım. Özür dilerim." diyerek meslektaşından özür diledi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (7)

Abdurrahman Çakır:

Kart limiti bitti galiba

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6
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Zübükzade:

yarası olan gocunur

42
6
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Haber insanı:

İyi ki terk etti gitti güzel yayın izledik

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Altay Bozkurt:

ADAM HAKLI GALIBA !! : ))

22
4
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Hakan Salih Arlı:

içkili sanırım

10
3
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Gjerj Kastoroiti:

dilber konuştu

11
2
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Ekrem Anlı:

adam lafı ortaya söylemiş Niye üstüne alınıyor ki bu

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