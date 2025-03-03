Bu fotoğraflardan sonrası facia! Şoförün hatası pahalıya patladı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 40 kişinin yaralandığı otobüs kazasından önce Yunanistan turuna katılan bazı yolcuların ve rehberlerin tur esnasında çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüldü.

Yunanistan'ın İskeçe Karnavalına katılmak üzere 44 yolcusuyla İzmir'den yola çıkan ve dönüş yolunda Gelibolu ilçesi Güneyli köyü yakınlarında iddiaya göre otobüs şoförünün uyuması sonucu yoldan çıkarak, kaza yapan tur otobüsündeki 2'si şoför, 38 yolcu olmak üzere toplam 40 kişi yaralandı. Tura katılanların Kavala, Selanik ve İskeçe şehirlerini gezdikleri öğrenildi.

YARALILARIN KİMLİKLERİ

Kazanın ardından yaralılar, Çanakkale, Gelibolu ve Lapseki'de hastanelerde tedavi altına alındı. Öte yandan kazada otobüs şoförleri dahil yaralanan 40 kişiden 35'inin isimleri de belli oldu. Yaralılar; otobüs şoförü Yıldırım Bayazıt, ikinci şoför Yüksel Özbüyük, yolcular, Hanife Ulamışlı, Ferah Kahya, Fidan Dündar, Kadriye Çolakoğlu, Betül Şencan Atasoy, Talat Atasoy, İlknur Kırçıl Düzenli, Sultan Çoşkun, Havva Temel, Deniz Ertürk, Arif Ertürk, Çetin Umut Ertürk, Ayşen Dokumacı, Ceren Çal, Biray Doğanay, Lara Duygu Bostancı, Yeşim Öncel, Tuğba Minoz, Tevhide Çağıran, Havva Bahçegülü, Erdal Bahçegülü, Toprak Bahçegülü, Selma Şengören, Fatma Korkut, Orhan Duru, Arzu Ayar, Dilek Bulut, Tulga Öz, Ebru Akçınar, Duru Çalıdağı, Göknur Arıkan, Salim Doğru, Gökhan Adamer'in hastanelerdeki tedavileri devam ederken, bazı yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

KAZADAN ÖNCEKİ SON FOTOĞRAFLARI

40 kişinin yaralandığı otobüs kazasından önce bazı yolcuların ve rehberlerin tur esnasında çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı.

Bu fotoğraflardan sonrası facia: Şoför uyudu, tur otobüsü devrildi

Bu fotoğraflardan sonrası facia: Şoför uyudu, tur otobüsü devrildi

Bu fotoğraflardan sonrası facia: Şoför uyudu, tur otobüsü devrildi

Bu fotoğraflardan sonrası facia! Şoförün hatası pahalıya patladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

haberi okutmak için atılan taklaya bak '' bu fotodan sonrası facia ''

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Haber Yorumlarınuman can:

hiçbirşeyiniz internette paylaşmayın.nazardan ya çatlarsınız veya böyle kaza yapabilirsniz.

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Haber YorumlarıKUZEY TEKİNOĞLU :

yuınan ve izmir .. güzel ikili olmuşlar.. geçmiş olsun diyemicem ...

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