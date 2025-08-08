Çanakkale'de alevlerin tehdit ettiği yaşlı bakım merkezi boşaltıldı

Çanakkale'de alevlerin tehdit ettiği yaşlı bakım merkezi boşaltıldı
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale devam ederken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması sebebiyle bölgedeki yaşlı bakım merkezi tahliye edildi. Duman altında kalan merkezdeki tahliye çalışmalarına jandarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra TSK mensupları da destek verdi.

Çanakkale'de merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

ALEVLER DEVLET HASTANESİNE YAKLAŞTI

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı, ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı.

YAŞLI BAKIM MERKEZİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangın bölgesinin yerleşim yerine yakın olması sebebiyle alevlerin tehdit ettiği yaşlı bakım merkezi tahliye edildi.

DUMAN ALTINDA KALDI

Bölgeden gelen görüntülerde dört bir yanı alevlerle çevrilen yaşlı bakım merkezinin duman altında kaldığı ve vatandaşlar ile görevlilerin kendilerini koruyabilmek için maske taktığı görüldü.

ASKERLER DE DESTEK VERDİ

Öte yandan bölgedeki tahliye çalışmalarına jandarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları da destek verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
