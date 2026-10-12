İmamoğlu davasında sanık Marangoz, Seka Peyzaj'a 'başkanın yakınlığı vardı' dedi

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü tutuksuz sanık Selim Marangoz, Dilek İmamoğlu'nun yeğeni olan Derya Dağdeviren'in eşinin firması hakkında konuştu.

Marangoz, "Murat Dağdeviren'e ait Seka Peyzaj firmasının üretim sahası bulunmadığı gibi, ihalelerde teslim etmesi gereken ağaçları diğer üreticilerden tedarik ederek teslim eder. Planlama Müdürü Kerem Celil Uzunlar, Seka Peyzaj'dan mutlaka teklif alınması gerektiğini sunarak baskı yapmaya teklif almaya başladı. Ben de bu durumu anlayamadım zaten" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 32. gününde sanık savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanık Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Selim Marangoz savunma yaptı.

Gizli tanık Gürgen iddianamede yer alan ifadesinde sanık Marangoz hakkında "Selim Marangoz Ağaç A.Ş.'de satın alma müdürü olarak görev yapar. Ümit Polat görevden alındıktan sonra onun görevini Selim Marangoz devralmış olup, Ağaç A.Ş.'den iş yapan kişilerden zorla para talep süreçlerini Ali Sukas'ın bilgisi dahilinde yürütür. Ali Sukas'ın belirlemiş olduğu şirketlerde yapılan iş miktarınca kendi menfaatlerine para talep eder" beyanlarında bulunmuştu.

"Rüşvet iddiaları artık kurum içi söylentilerin ötesine geçmişti"

Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık ifadesi veren Selim Marangoz, duruşmadaki savunmasında, tutuklanıp tahliye olduktan sonra önce kurumu tarafından izne çıkarıldığını ardından işe başlatılmadan sözleşmesinin sona erdirildiğini anlattı. Satın alma müdürlüğü görevine gelme sürecini duruşmada anlatan tutuksuz sanık Marangoz, "2024 yılının sonlarında Genel Müdürümüz Ali Sukas Bey, Ümit Polat'ın rüşvet ilişkileri içerisinde olduğunu öğrendiğini ve bu nedenle onun satın alma müdürlüğü görevinden alınacağını ve benim getirileceğimi söyledi. Ben göreve başladıktan sonra Ümit Polat yanıma gelerek Genel Müdürümüz Ali Bey konusunda dikkatli olmam gerektiğini, beni kullanabileceğini ve tedarikçi firmalar üzerinden benden para talep ettirmeye çalışabileceğini söyledi. Genel Müdürümüz Ali Sukas Bey ise göreve başlarken bana Ümit Polat'ın kendisinin adını kullanarak tedarikçilerden zorla para aldığını, bu nedenle tedarikçilerin bana yaklaşarak menfaat sağlamaya çalışabileceklerini söyledi. Açıkçası her iki tarafın da birbirini suçladığını gördüm ve gerçekte neler yaşandığını o dönemde tam olarak anlayamadım. Ancak göreve geldiğim tarihten bir süre sonra söz konusu rüşvet iddiaları artık kurum içi söylentilerin ötesine geçmiş, basına ve kamuoyuna yansımaya başlamıştı" dedi.

"Göreve geldiğimde hazır kurulmuş bir sistem içerisine getirildim"

Marangoz, "Göreve geldikten sonra bana satın alma süreçlerini kimse öğretmedi. Geçmişte yapılan alımlara ve dosyalara bakarak nasıl yapıldığını anlamaya çalıştım. 11 Mayıs 2026 tarihinde tutuklandığımda ben herhangi bir suç işlemediğim için ne olduğunu anlayamadım. Sonrasında avukatım bana hakkımdaki iddiaları ve ihale süreçlerini detaylı anlatınca benim de bu dönemde gözlemlediğim şaibeli hususları anlatmak için tekrar savcılığa başvurdum ve etkin pişmanlıktan yararlandım. Savcılık ifadelerimin arkasındayım. Ağaç A.Ş.'de ağaç satın alma süreçleri genel olarak şöyle işliyordu. Fidanlıklar Müdürlüğü Müdürü Kerem Celil Uzunlar talep açar, Ali Sukas Genel Müdürümüz bu talebi onaylar, Satın alma Şefi Fatih Yağcı da tedarikçilerle görüşüp teklifleri toplar ve bana getirirlerdi. Ben de bana sunulan evrak ve teklifler üzerinden en uygun teklifi veren firma şartları sağlıyorsa alımı imzalıyordum. Ancak arka planda ne konuşulduğunu, firmaların neye göre seçildiğini, firma havuzunun nasıl oluşturulduğunu, kimlerle nasıl ilişkiler kurulduğunu bilmiyorum. Bugün dönüp baktığımda benim bilmediğim ve dahil edilmediğim çok fazla şey olduğunu anlıyorum. Zaten ben göreve geldiğimde hazır kurulmuş bir sistem içerisine getirildim" ifadelerini kullandı.

Marangoz, "Benim imzamın bulunduğu alımların üst dosyası yani ana ihalesi yoktur. Bana şaibeli gelen konulardan biri de budur. Yani üst dosya olmadığı için yıl içerisinde hangi alımların yapılacağı belli değildi. Bu nedenle de önüme 'şu kadarlık alım yapacağız' diye talep gelir, ben de talep olunca mecbur alımı yapardım. Ancak bir süre sonra yakın tarihlerde sık sık alım talebi gelmeye başlayınca bu hususu sorguladım" dedi.

Dilek İmamoğlu'nun yeğeninin eşinin firması hakkında konuşan sanık: "Firmanın üretim sahası bulunmadığı gibi, ağaçları diğer üreticilerden tedarik eder"

Dilek İmamoğlu'nun yeğeni olan Derya Dağdeviren'in eşi hakkında da konuşan Marangoz, "Savcılıkta ifademde bahsettiğim bir diğer husus, Murat Dağdeviren'e ait Seka Peyzaj isimli firma. Bu firmanın üretim sahası bulunmadığı gibi, ihalelerde teslim etmesi gereken ağaçları diğer üreticilerden tedarik ederek teslim eder. Yani aslında Seka Peyzaj yerine üretim sahası olan bir firma davet yapmasının daha verimli ve daha az maliyetli olacağını düşündüm. Zaten Ali Sukas beni bu konuda uyardı. 'Üretim sahası olan firmalardan alım yapalım, teklifleri değerlendirirken hususa dikkat et' dedi. Buna rağmen bir süre sonra Planlama Müdürü Kerem Celil Uzunlar, Seka Peyzaj'dan mutlaka teklif alınması gerektiğini sunarak baskı yapmaya, teklif almaya başladı. Ben de bu durumu anlayamadım zaten" ifadelerini kullandı.

Marangoz'un savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi. Duruşma savcısı tarafından ihalesiz alımlara ilişkin soru üzerine Marangoz, bazı bitkilerin kendisine alım talebi iletildiği sırada zaten kuruma getirilmiş olduğunu sonradan öğrendiğini anlattı. Savcının, ihalesiz gerçekleştirilen alımları yasal zemine kavuşturmak amacıyla kendisine onay evrakı gönderildiği yönündeki ifadesini hatırlatması üzerine Marangoz, bunu doğruladı.

Ardından cumhuriyet savcısı tarafından "SEKA'nın sahibi kimdir?" sorusu soruldu. Sanık soruya "Murat Dağdeviren" yanıtını verdi. Savcının "Murat Dağdeviren'in üretim tesisi olmadığı halde ihale alıp, diğer üreticilerden toplayıp, tedarik eder şeklinde beyanınız var, doğru mu?" sorusuna Marangoz "evet" şeklinde cevap verdi. Savcı ardından "Hiçbir iş yapmadan ciddi karlar elde etti demişsiniz. Murat Dağdeviren'e niye böyle bir imtiyaz tanınmıştır süreçte?" şeklinde soru sordu. Sanık soruya "Yakınlığı vardı başkanın. Onu biliyorum" yanıtını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı