Alevler bir anda işçi minibüsünü sardı, yolcular hayatta kalmak için saniyelerle yarıştı - Haberler

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Alevler bir anda işçi minibüsünü sardı, yolcular hayatta kalmak için saniyelerle yarıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alevler bir anda işçi minibüsünü sardı, yolcular hayatta kalmak için saniyelerle yarıştı

Bursa'da işçileri taşıyan servis minibüsü seyir halindeyken alev alarak yanmaya başladı. Minibüste bulunan işçiler kendilerini dışarı atarak canını zor kurtardı.

BURSA (İHA) - Bursa'da Osmangazi Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, işçi taşıyan servis aracı seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı.

MİNİBÜS ALEV ALDI

Alevler kısa sürede servis minibüsünü sararken yoldan geçen diğer sürücüler yangın tüpü ile müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İşte o anlar;

Alevler bir anda işçi minibüsünü sardı, yolcular hayatta kalmak için saniyelerle yarıştı

Alevler bir anda işçi minibüsünü sardı, yolcular hayatta kalmak için saniyelerle yarıştı

Alevler bir anda işçi minibüsünü sardı, yolcular hayatta kalmak için saniyelerle yarıştı

Alevler bir anda işçi minibüsünü sardı, yolcular hayatta kalmak için saniyelerle yarıştı

Alevler bir anda işçi minibüsünü sardı, yolcular hayatta kalmak için saniyelerle yarıştı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Bursa, işçi, 3. Sayfa, Haberler

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