Bursa'da Otobüs Sürücüsü ile Yolcular Arasında Gergin Anlar

Bursa'da Otobüs Sürücüsü ile Yolcular Arasında Gergin Anlar
Güncelleme:
Bursa'da bir otobüs sürücüsü, trafikte durak dışı inmek isteyen kadın yolcularla tartışarak olayın gerginleşmesine neden oldu. Sürücü, polis gelene kadar kapıları açmayacağını belirtince, kadın yolcuların tepkileri sonrası otobüsü durak önüne park edip sigara içti.

Bursa'da bir otobüs sürücüsünün yoğun trafikte ilerlerken durak dışı başka yerde inmek isteyen kadın yolcularla yaşadığı tartışma bir başka yolcu tarafından saniye saniye saniye kaydedildi.

Nilüfer ilçesinde durak harici başka yerde durmayacağını ifade eden sürücüye otobüsün camlarına vurarak tepki gösteren bir kadın, otobüs sürücüsünü polise ihbar etmekle korkutmak istedi. Bunun üzerine polis gelene kadar kapıları açmayacağını belirten otobüs sürücüsü kadınların aşırı tepkisi sonrası otobüsün kapılarını açıp "haydi boşalt boşalt!" diye bağırarak yolcuları aşağıya indirmek istedi. Bu sefer de kadın yolcular aşağıya inmeyince sürücü çareyi kendisi aşağıya inmekte buldu. İzmir yolu üzerindeki bir AVM'nin önünde bulunan otobüs durağına otobüsü parkeden sürücü aşağıya inip sigara yaktı. Bu duruma daha da öfkelenen kadınlar işlerine geç kalıklarını belirterek uzun süre sürücüyü ikna edebilmek için dil döktü. Bir süre otobüse binen sürücü otobüsü çalıştırıp yoluna devam etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yorumlar (1)

