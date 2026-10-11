Haberler

Rus teknoloji devi İHA'larla vuruldu! Faaliyetler tamamen durdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rus teknoloji devi İHA'larla vuruldu! Faaliyetler tamamen durdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rus teknoloji devi Yandex'in Vladimir bölgesindeki veri merkezi, Ukrayna'nın İHA saldırısında hasar görerek faaliyetlerini tamamen durdurdu. Saldırının ardından çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 5 bin kişiye elektrik sağlayan iki trafo merkezi devre dışı kaldı. Yandex, müşterilerini olası aksaklıklara karşı uyarırken son üç günde şirketin Rusya'daki üç ayrı veri merkezinin saldırılarda hasar gördüğü açıklandı.

  • Rus teknoloji şirketi Yandex'in Vladimir bölgesindeki veri merkezi, Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırısında hasar gördü ve faaliyetleri tamamen durdu.
  • Saldırı sonrası bölgede yangın çıktı ve yaklaşık 5 bin kişiye elektrik sağlayan iki trafo merkezi devre dışı kaldı.
  • Yandex'in 8 Ekim'de Ryazan bölgesi Sasovo'daki, 9 Ekim'de ise Kaluga bölgesindeki veri merkezleri de saldırıya uğradı; böylece üç ayrı bölgedeki veri merkezi hasar gördü.

Rus teknoloji şirketi Yandex, Vladimir bölgesindeki veri merkezinin Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar gördüğünü ve faaliyetlerinin tamamen durduğunu açıkladı. Saldırının ardından bölgede yangın çıkarken yaklaşık 5 bin kişiye elektrik sağlayan iki trafo merkezi de devre dışı kaldı.

Rusya'nın Vladimir bölgesinde bulunan Yandex veri merkezi, gece saatlerinde düzenlenen İHA saldırısında hedef alındı. Şirket, saldırı nedeniyle tesisin hasar gördüğünü ve faaliyetlerinin tamamen durduğunu duyurdu.

YANDEX'TEN MÜŞTERİLERİNE UYARI

Yandex tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan olmadığı, acil durum ekipleri ile şirket uzmanlarının bölgede çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Şirket, Yandex Cloud altyapı hizmetlerinin acil durum koşullarında sürdürüldüğünü bildirerek müşterilerine alternatif sistemlerini devreye almalarını tavsiye etti.

Açıklamada, teknik destek kanallarında da aksaklıklar yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

5 BİN KİŞİYE ELEKTRİK SAĞLAYAN TRAFOLAR DEVRE DIŞI KALDI

Vladimir Bölge Valisi Aleksandr Avdeyev, bölgedeki altyapıya yönelik saldırının ardından yangın çıktığını açıkladı.

Avdeyev, yaklaşık 5 bin kişiye elektrik sağlayan iki trafo merkezinin saldırı nedeniyle devre dışı kaldığını duyurdu.

ÜÇ GÜNDE ÜÇ VERİ MERKEZİ HASAR GÖRDÜ

Yandex'in Rusya'daki veri merkezleri daha önce de İHA saldırılarında hasar görmüştü.

Şirket, 8 Ekim'de Ryazan bölgesinin Sasovo kentindeki veri merkezinin, 9 Ekim'de ise Kaluga bölgesindeki tesisinin saldırıya uğradığını açıklamıştı.

Sasovo'daki veri merkezinin faaliyetleri tamamen dururken Kaluga'daki tesisin altyapısının bir bölümü kullanılamaz hale gelmişti.

Vladimir bölgesindeki son saldırıyla birlikte Yandex'in üç ayrı bölgedeki veri merkezinde hasar meydana geldi.

İlgili Haberler
Rusya dizel ihracat yasağını kısmen kaldırdıRusya dizel ihracat yasağını kısmen kaldırdı
Trump: Bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldiTrump: Bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi
Kaynak: AA
Bu haber 57 sitede yayınlandı.
Aldatılan kocadan ters köşe! Karısına hayatının şokunu yaşattı

Aldatılan kocadan akılalmaz plan! Karısına hayatının şokunu yaşattı
Fırında mide bulandıran görüntüler! Vatandaşın sağlığıyla oynamanın bedeli ağır oldu

Denetimde ortaya çıktı, anında mühürlendi
Serbest bırakılan Berna Laçin dostlarıyla poz verdi: İyiyim

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Berna Laçin'den ilk poz
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeko Seko:

Dünya savaşı çoktan başladı dünya her 100, 150 yılda bir bu savaşa maruz kaliyor yine kalacak zamanı geldi gibi tekrar yeni bir dünya duzeni savaşı kazanan ulkeler topraklarini koruyacak koruyamayanlar bölünecek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sultangazi'de feci kaza! Park ederken kendisine yol gösteren eşini ezdi

Bu fotoğrafın ardında korkunç bir dram var
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti

Ünlü oyuncu özel görüntülerini abonelere açtı! Site çöktü
Esenyurt soruşturmasında rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim

Esenyurt'ta rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim
Cindy Crawford, oğlunun ölümünden sonra eşiyle ilk kez görüntülendi

Evlat acısıyla sarsılan dünyaca ünlü model ilk kez görüntülendi
Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti

Süper Vali'nin oğlu çaresiz! Kentte 1400 kişi hastanelere akın etti
7.7'lik depremle sarsılan Panama'da Ulusal Acil Durum ilan edildi

7.7 ile sallanan ülkede korkulan oldu
Mourinho yine yaptı yapacağını! Maç sonunda basın toplantısına çıkmadı

Mourinho yine yaptı yapacağını! Ortalığı birbirine katan hareket