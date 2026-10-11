Rus teknoloji devi İHA'larla vuruldu! Faaliyetler tamamen durdu

Rus teknoloji devi İHA'larla vuruldu! Faaliyetler tamamen durduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rus teknoloji devi Yandex'in Vladimir bölgesindeki veri merkezi, Ukrayna'nın İHA saldırısında hasar görerek faaliyetlerini tamamen durdurdu. Saldırının ardından çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 5 bin kişiye elektrik sağlayan iki trafo merkezi devre dışı kaldı. Yandex, müşterilerini olası aksaklıklara karşı uyarırken son üç günde şirketin Rusya'daki üç ayrı veri merkezinin saldırılarda hasar gördüğü açıklandı.
- Rus teknoloji şirketi Yandex'in Vladimir bölgesindeki veri merkezi, Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırısında hasar gördü ve faaliyetleri tamamen durdu.
- Saldırı sonrası bölgede yangın çıktı ve yaklaşık 5 bin kişiye elektrik sağlayan iki trafo merkezi devre dışı kaldı.
- Yandex'in 8 Ekim'de Ryazan bölgesi Sasovo'daki, 9 Ekim'de ise Kaluga bölgesindeki veri merkezleri de saldırıya uğradı; böylece üç ayrı bölgedeki veri merkezi hasar gördü.
Rus teknoloji şirketi Yandex, Vladimir bölgesindeki veri merkezinin Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar gördüğünü ve faaliyetlerinin tamamen durduğunu açıkladı. Saldırının ardından bölgede yangın çıkarken yaklaşık 5 bin kişiye elektrik sağlayan iki trafo merkezi de devre dışı kaldı.
Rusya'nın Vladimir bölgesinde bulunan Yandex veri merkezi, gece saatlerinde düzenlenen İHA saldırısında hedef alındı. Şirket, saldırı nedeniyle tesisin hasar gördüğünü ve faaliyetlerinin tamamen durduğunu duyurdu.
YANDEX'TEN MÜŞTERİLERİNE UYARI
Yandex tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan olmadığı, acil durum ekipleri ile şirket uzmanlarının bölgede çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Şirket, Yandex Cloud altyapı hizmetlerinin acil durum koşullarında sürdürüldüğünü bildirerek müşterilerine alternatif sistemlerini devreye almalarını tavsiye etti.
Açıklamada, teknik destek kanallarında da aksaklıklar yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.
5 BİN KİŞİYE ELEKTRİK SAĞLAYAN TRAFOLAR DEVRE DIŞI KALDI
Vladimir Bölge Valisi Aleksandr Avdeyev, bölgedeki altyapıya yönelik saldırının ardından yangın çıktığını açıkladı.
Avdeyev, yaklaşık 5 bin kişiye elektrik sağlayan iki trafo merkezinin saldırı nedeniyle devre dışı kaldığını duyurdu.
ÜÇ GÜNDE ÜÇ VERİ MERKEZİ HASAR GÖRDÜ
Yandex'in Rusya'daki veri merkezleri daha önce de İHA saldırılarında hasar görmüştü.
Şirket, 8 Ekim'de Ryazan bölgesinin Sasovo kentindeki veri merkezinin, 9 Ekim'de ise Kaluga bölgesindeki tesisinin saldırıya uğradığını açıklamıştı.
Sasovo'daki veri merkezinin faaliyetleri tamamen dururken Kaluga'daki tesisin altyapısının bir bölümü kullanılamaz hale gelmişti.
Vladimir bölgesindeki son saldırıyla birlikte Yandex'in üç ayrı bölgedeki veri merkezinde hasar meydana geldi.