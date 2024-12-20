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Canlı yayında kendine zarar verince polis kapıyı kırıp evi bastı

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Bursa'da bir kişi, sosyal medyada canlı yayıp açıp kendine zarar verince yayını izleyenler ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler, kendisine zarar veren gencin kapıyı açmaması üzerine, kapıyı kırarak içeri girdi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Canlı yayında akılalmaz bir olay yaşandı. Bursa'da bir kişi, sosyal medya üzerinden açtığı yayında kendine zarar verince yayını polis bastı.

Canlı yayında intihar girişimi! Ekipler kapıyı kırarak içeri girdi

CANLI YAYINDA KENDİNE ZARAR VERMEYE BAŞLADI

Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir bunalımda olduğu öğrenilen Ö.K. isimli genç, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında kendine zarar vermeye başladı.

Canlı yayında intihar girişimi! Ekipler kapıyı kırarak içeri girdi

KAPI KIRILARAK AÇILDI

Yayını izleyen tanıdıkları panik halinde 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Ö.K.'nin yayını esnasında kapıya geldi. Polislerin ikazına rağmen kapıyı açmayan genç, yayına devam ederken, ekipler savcılık kararı sonrası, kapıyı kırarak açtı.

Canlı yayında intihar girişimi! Ekipler kapıyı kırarak içeri girdi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

O anlar yayında kameraya yansırken, baygınlık geçiren kişi ise hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Canlı yayında intihar girişimi! Ekipler kapıyı kırarak içeri girdi

Canlı yayında kendine zarar verince polis kapıyı kırıp evi bastı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bu soytarılık neden yapılırki

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Bu kadar adamı ugrastrmış bir karşılığı olmalı !

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıheyyy:

BİR SORUNLU DAHA.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
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