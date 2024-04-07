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Bursa'da başıboş köpek dehşeti! Çenesi kırılan, kulağına 30 dikiş atılan baba 1,5 ay pipetle beslenecek

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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'nde iftar vakti 10 yaşındaki oğluyla birlikte pide almaya giden baba Mesut Karagözoğlu, cadde üzerinde ilerlerken yol kenarındaki başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Oğlunu bir anlık refleks ile iten baba, sürü halindeki köpeklerin altında kaldı. Birçok diş darbesi alan Mesut Karagözoğlu'nun yardımına otomobille geçen arkadaşı klakson çalarak yetişirken, kanlar içinde yerde kalan adamı arkadaşı hastaneye yetiştirdi.

Bursa'da başıboş köpek dehşeti! Çenesi kırılan, kulağına 30 dikiş atılan baba 1,5 ay pipetle beslenecek

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Hastanede tedavi altına alınan Mesut Karagözoğlu'nun çenesinin kırıldığı, elleri ve gövdesinin parçalandığı ve kulağına 30 dikiş atıldığı öğrenildi. Doktorların müdahalesiyle hayata tekrar tutunan Karagözoğlu ile oğlunun dehşeti yaşadığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Karagözoğlu, çenesindeki kırık ve vücudundaki yarıklardan dolayı çok sayıda ameliyat geçirecek, 1,5 ay sıvı ve pipet ile beslenecek.

Bursa'da başıboş köpek dehşeti! Çenesi kırılan, kulağına 30 dikiş atılan baba 1,5 ay pipetle beslenecek

"BENİM 2 ÇOCUĞUM VAR YA BANA BİR ŞEY OLSAYDI"

Dehşet anları anlatan baba Karagözoğlu, "Arkadaşım iftara davet etmişti. Bende 10 yaşındaki oğlumla onlara gitmeden pide alalım dedim. O sırada caddenin karşı tarafında sürü halinde köpekler vardı. Bir anda oğlumun üzerine koşunca oğlumu ittim. Köpekler bana saldırmaya başladı. Çenem kırıldı, kulağım ve elim parçalandı. Şimdi ameliyat olacağım. Bir iki ay boyunca beslenemeyeceğim. Benim 2 çocuğum var ya bana bir şey olsaydı. Bunun hesabını kim verecekti? Ben yetkililerden bu konuya el atmasını istiyorum" diye konuştu.

Bursa'da başıboş köpek dehşeti! Çenesi kırılan, kulağına 30 dikiş atılan baba 1,5 ay pipetle beslenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (2)

Mehmet ŞaFaK:

sokakta başıboş gezen hayvanlarin hiçbir faydalarının olmadığı gibi aksine birçok zararları bulunuyor, bunun bir şekilde önüne geçilmesi şart...

18
1
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Tuncay:

kopekperestlerin basina gelsin

16
1
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