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Bursa'da 24 saat süren rehine krizi! 2 çocuğunu esir alan baba sonunda teslim oldu

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Bursa'da dün başlayan rehine krizi, 24 saat sonundan çözüldü. İnegöl'de bir evi ateşe veren şüpheli, ardından kendi evine gelip iki çocuğunu rehin aldı. Olay yerine gelen ekipler tarafından 24 saatten fazla bir süre boyunca teslim olması için ikna edilmeye çalışılan Hüseyin G. isimli şahıs, sonunda pes etti ve gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan rehine krizi 24 saat sonra sona erdi.

Bursa'da 24 saat süren rehine krizi! 2 çocuğunu esir alan baba sonunda teslim oldu

BIÇAKLA DİRENDİ

Orhaniye Mahallesi'nde dün bir binayı yanıcı maddeyle kundakladığı iddia edilen şüpheli Hüseyin G, bıçakla güvenlik güçlerine direnerek Alibeyköy Mahallesi'ndeki evinden çıkmadı.

Bursa'da 24 saat süren rehine krizi! 2 çocuğunu esir alan baba sonunda teslim oldu

BABASI İLE ÇOCUKLARI ÇIKTI

Polis ve jandarma ekiplerinin ikna çalışmalarına karşılık vermeyen zanlının müzakere ekipleriyle yaptığı görüşmeler sırasında babası ile çocuklarından biri evden çıktı. İkna çalışmalarının sürdüğü olayda dede ile çocuklarının güvenlik güçlerine Hüseyin G.'ye destek için yanında kaldıklarını, alıkoyma olmadığını aktardıkları öğrenildi.

Bursa'da 24 saat süren rehine krizi! 2 çocuğunu esir alan baba sonunda teslim oldu

24 SAAT SONRA TESLİM OLDU

Ekiplerin 24 saati aşkın çalışmalarının ardından müzakere devam etti. İnegöl Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı'nın müzakerecilik yaptığı olayda, Hüseyin G. teslim oldu. Gözaltına alınan zanlı ve 16 yaşındaki oğlu, işlemler için İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bursa'da 24 saat süren rehine krizi! 2 çocuğunu esir alan baba sonunda teslim oldu

Kaynak: AA-İHA-DHA

Bursa'da 24 saat süren rehine krizi! 2 çocuğunu esir alan baba sonunda teslim oldu
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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