Annesinin vizdansızca dövdüğü çocuk devlet korumasına alındı
Isparta'da bir anne susturmaya çalıştığı çocuğunu feci şekilde dövdü. Görüntülerde annenin, "Sus nefesini keserim, canımı sıkma benim" diyerek çocuğu tokatlayıp, yumruk attığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çocuk devlet korumasına alındı.
Burdur'dan 6 ay önce Isparta'ya gelen K.Ö., beraberindeki oğluyla birlikte Ayazmana'daki mesire alanına gitti. Burada bir çay bahçesinde oturan K.Ö., ağlayan oğlunu susturamayınca şiddet uyguladı.
"SUS YOKSA NEFESİNİ KESERİM"
Çocuğu tokatlayıp ittiren K.Ö., burnunu sıktığı oğluna, "Sus nefesini keserim, canımı sıkma benim. Kes sesini çarpacağım yoksa. Valla çarpacam sana" dedikten sonra tokatlayıp, başını yumrukladı.
ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI
Cep telefonuyla kaydedilen o anlara ilişkin videonun yakın zamanda sosyal medyada yayınlanması üzerine Burdur Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Çocuk annesinden alınarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü korumasına alındı.