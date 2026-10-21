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Country müzik şarkıcısı Megan Moroney: Kırmızı halıda iç çamaşırsız yürüdüm

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Country müzik şarkıcısı Megan Moroney: Kırmızı halıda iç çamaşırsız yürüdüm
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Country müzik şarkıcısı Megan Moroney, ödül töreninin kırmızı halısında yapışkan iç çamaşırının düştüğünü anlattı. Moroney, iç çamaşırını çıkarıp ekibine verdiğini ve yürüyüşüne devam ettiğini söyledi. Şarkıcı, yaşadığı durumu kariyerindeki en sıra dışı moda anlarından biri olarak değerlendirdi.

Country müzik şarkıcısı Megan Moroney, kırmızı halıda yaşadığı ilginç giyim kazasını anlattı. Moroney, yapışkan iç çamaşırı düşünce onu çıkarıp halkla ilişkiler sorumlusuna verdiğini ve yürüyüşüne iç çamaşırsız devam ettiğini söyledi.

YAŞADIĞI GİYİM KAZASINI ANLATTI

29 yaşındaki şarkıcı, 2026 Victoria’s Secret defilesinde verdiği röportajda, 2025’teki ACM Ödülleri’nde başına gelenleri paylaştı. Moroney, elbisesinin altına giydiği yapışkan iç çamaşırının kırmızı halıda düştüğünü belirtti.

"OLDUKÇA SIRA DIŞI"

Moroney, yaşadığı aksiliğin ardından iç çamaşırını çıkararak halkla ilişkiler sorumlusuna verdiğini anlattı. Şarkıcı, kırmızı halıda yürümeye bu şekilde devam ettiğini söyleyerek yaşadığı anı “oldukça sıra dışı” olarak nitelendirdi.

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