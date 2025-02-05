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Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği denetimler sonucunda taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Yapılan gıda denetimlerinde sucukta tavuk kafası, köftede sakatat ve kıymalı pide harcında kanatlı eti tespit edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yaptığı denetimler sonucunda tespit edilen uygunsuz ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlığın internet sitesinde düzenli olarak yayımlanan "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listelerine yeni ürünler eklendi.

SUCUKTA TAVUK KAFASI KULLANILMIŞ

Yapılan gıda denetimleri sonucunda bazı et ürünlerinde ciddi sorunlara rastlandı. Bakanlığın açıkladığı '04.02.2025' listesine göre; bazı sucuk numunelerinde tavuk kafası tespit edilirken, köftelerde ise sakatat (kalp) kullanıldığı belirlendi. Kıymalı pide harçlarında ise kanatlı eti olduğu ortaya çıktı.

BAKLAVAYA FISTIK YERİNE ÇEKİRDEK

Listede en çok hile yapılan ürünlerin başında gelen zeytinyağı da yer aldı. Zeytinyağına tohum yağı karıştırılırken, baklavaya fıstık yerine ay çekirdeği konulduğu ortaya çıktı.

PEYNİR, TEREYAĞI VE YOĞURTTA HİLE

Peynir, tereyağı ve yoğurtta yağ oranlarının düşük olduğu ve bitkisel yağ karıştırıldığı duyuruldu. Ayrıca yoğurtta nişasta katıldığı belirlendi.

İşte bakanlık tarafından paylaşılan o liste;

Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler

Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler

Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler

Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler

Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler

Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler

Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler

Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (26)

Haber Yorumlarıvatandaş:

ben artık bu firmalara kızmıyorum bunlara bir şey yapamayan devlete te iş yok

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Allah o haksız kazançları fırsatçılardan en ağır hastalık olarak çıkarsın inşallah.

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Tarım ve Orman Bakanlığına Teşekkür ediyorum. Bu denetimler ve ifşa etme işi . sektördeki sahtekarları yola getirecektir.

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Haber YorumlarıMurat Genc:

Bu firma sahiplerine hapis cezası yok mu

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Haber YorumlarıSerkan:

1 tane istanbul firması yok

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Haber YorumlarıSERVET BİLGİN:

UTANMADAN HABER YAPIYORSUNUZ BANA GÖRE DEVLET SATAN

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Haber YorumlarıRealist:

İfşa edince ne oluyorki ? Kapatacaksın.. Pazarda 2 kg kaşar 150 tl yazıyor... İçinde süt olma ihtimali bile yok... Salam, sosis, sucuk almayacaksın, yemeyeceksin.. En iyisi bile zehir... Kıyma alıp, baharatıyla sucuğu kendimiz yapıyoruz.. Mide rahatsızlığım olduğu halde, evdeki sucuk dokunmuyor...

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Haber Yorumlarımavii1989:

hangisini kapattılar merak ediyorum burda yazılan yazıları onca vatandaş görmüyor belki alamya devam ediyor onların vebali üzerinize biliyorsunuz değilmi ? insan sağlığı hangi ülkede bu kadar ucuz

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Haber Yorumların46ycqyjhr:

kullanmış kullanmışta bunca zamandır hiçmi denetlemediniz ulan .

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Haber YorumlarıHaha huma:

marinadan daha iyidir

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