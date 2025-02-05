Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler

Tarım Ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yaptığı denetimler sonucunda tespit edilen uygunsuz ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlığın internet sitesinde düzenli olarak yayımlanan "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listelerine yeni ürünler eklendi.

SUCUKTA TAVUK KAFASI KULLANILMIŞ

Yapılan gıda denetimleri sonucunda bazı et ürünlerinde ciddi sorunlara rastlandı. Bakanlığın açıkladığı '04.02.2025' listesine göre; bazı sucuk numunelerinde tavuk kafası tespit edilirken, köftelerde ise sakatat (kalp) kullanıldığı belirlendi. Kıymalı pide harçlarında ise kanatlı eti olduğu ortaya çıktı.

BAKLAVAYA FISTIK YERİNE ÇEKİRDEK

Listede en çok hile yapılan ürünlerin başında gelen zeytinyağı da yer aldı. Zeytinyağına tohum yağı karıştırılırken, baklavaya fıstık yerine ay çekirdeği konulduğu ortaya çıktı.

PEYNİR, TEREYAĞI VE YOĞURTTA HİLE

Peynir, tereyağı ve yoğurtta yağ oranlarının düşük olduğu ve bitkisel yağ karıştırıldığı duyuruldu. Ayrıca yoğurtta nişasta katıldığı belirlendi.

İşte bakanlık tarafından paylaşılan o liste;