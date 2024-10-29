Brezilya'nın en ünlü 2 fenomeni, yat partisi sırasında selfie çekmek isterken denize düşüp boğuldu

Brezilya'da meydana gelen trajik olayda, selfi çekmelerini ve bronzlaşmalarını engelleyeceği gerekçesiyle can yeleği giymeyi reddeden iki sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti. Şeytan'ın Boğazı olarak bilinen bölgede gerçekleşen olay, aşırı kalabalık teknenin dev bir dalgaya yakalanması sonucu meydana geldi.

37 yaşındaki Aline Tamara ve 27 yaşındaki Beatriz Tavares'in de aralarında bulunduğu grup, 29 Eylül'de lüks bir yatta parti düzenlemişti. Parti sonrası kıyıya dönüş için iki gruba ayrılan fenomenlerden biri olan kaptan, 5 kişilik teknesine 6 yolcu almak zorunda kaldığını belirtti.

Sao Vincente polis komiseri Marcos Alexandre Alfino'nun açıklamasına göre, fenomenler fotoğraf çekimi ve bronzlaşmalarını etkileyeceği düşüncesiyle can yeleği takmayı reddetmişti. Aşırı yüklü tekne büyük bir dalgaya yakalanınca battı.

Olayda bir çocuk annesi ve yüzme bilmeyen Aline ile manken Beatriz hayatını kaybetti. Beatriz'in cansız bedeni denizde bulunurken, Aline'nin cesedine bir hafta sonra Itaquitanduva Plajı'nda ulaşıldı.

Kurtulanlardan Vanessa, "Suda kimse kimseyi göremiyordu. Hayatta kalmak için can yeleğiyle kayalara tutundum" derken, diğer kurtulan Camila, "Çok güçlü dalgalar vardı. Yüzme bilmiyorduk. Çok su yuttum ve ayağımı yaraladım. Son çare olarak kendimizi kayalara attık" diye konuştu.

Polis, ölümlerin önlenebilir bir ihmal mi yoksa kaza mı olduğunu araştırıyor. Acı olay öncesi Aline'nin teknede bikinili son fotoğraflarını paylaştığı, Beatriz'in ise çocukluğundan beri modellik yaptığı öğrenildi.