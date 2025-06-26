Boşanmak isteyen karısına kızdı, kalabalık metro vagonunu ateşe verdi

Boşanmak isteyen karısına kızdı, kalabalık metro vagonunu ateşe verdi
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Boşanmak isteyen karısına kızdı, kalabalık metro vagonunu ateşe verdi
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Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir adam, boşanma sürecinde yaşadığı stres ve öfke nedeniyle metro vagonunda yangın çıkardı. Olay, sabah işe gidiş saatinde büyük paniğe neden oldu. Saldırgan, sırt çantasından çıkardığı benzini vagonun zeminine döküp ateşe verdi. Yangın sırasında trenin içi yoğun siyah dumanla doldu ve bir vagon tamamen alevlere teslim oldu.

Boşanma sürecinde yaşadığı stres ve öfkeyle kontrolden çıkan bir adam, Seul metrosunda faciaya yol açtı. Kalabalık bir metro vagonuna benzin döküp ateşe veren 67 yaşındaki saldırgan, şimdi "cinayete teşebbüs" de dahil olmak üzere birden fazla ağır suçtan yargılanıyor.

Olay, Güney Kore'nin başkenti Seul'de 31 Mayıs sabahı saat 08.40 civarında meydana geldi. Şehirde günde yaklaşık bir milyon yolcu taşıyan Metro Hattı 5'te yaşanan bu olay, sabah işe gidiş saatinde büyük paniğe yol açtı. Beyaz şapka takan adam, sırt çantasından çıkardığı benzini vagonun zeminine döktü. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, bazı yolcular ne olup bittiğini anlamaya çalışırken, bazıları ise panik içinde kaçmaya çalıştı. Koşarken yere düşen yolcular bile oldu. Saldırgan ise büyük bir soğukkanlılıkla bir koltuğa oturup ateşi yaktı.

Alevler bir anda vagonun her yanını sardı. Yan vagonlarda bulunan yolcular, yangını fark edince ne olduğunu anlamaya çalışmadan koşarak uzaklaştı. Kimi yolcular diğer vagonlara geçerken diğerlerini uyardı, bazıları ise trenin iç koridorlarında can havliyle kaçtı. Kısa sürede trenin içi yoğun siyah dumanla doldu ve bir vagon tamamen alevlere teslim oldu.

Başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde, yüzlerce yolcunun başka bir vagonda sıkışıp kaldığı ve kaçmak için birbirlerine yardım ettiği görülüyor. Yangının çıktığı sırada tren, Han Nehri'nin altından geçen tünel bölümünde ilerliyordu. Yangın, Yeouinaru ve Mapo istasyonları arasında çıktı. Dumanın kapalı alanda hızla yayılması panik seviyesini daha da artırdı.

Yetkililer, olayda 22 yolcunun dumandan etkilendiğini ve hastaneye kaldırıldığını, 129 kişinin ise olay yerinde tedavi edildiğini açıkladı. Trenin içindeki hızlı tahliye ve yolcuların birbirine yardım etmesi sayesinde olayın daha büyük bir felakete dönüşmesi son anda önlendi.

Polis, saldırganın kimliğini "Bay Won" olarak açıkladı. 67 yaşındaki zanlının son dönemde boşanma süreci yaşadığı, bu nedenle psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiği belirtildi. Ancak bu durum, yüzlerce insanın hayatını tehlikeye atan eylemini haklı çıkarmıyor. Bay Won hakkında cinayete teşebbüs, çalışan bir toplu taşıma aracında yangın çıkarma ve demiryolu güvenliği yasasını ihlal etme suçlarından dava açıldığı bildirildi.

Olayın ardından metro hattında geçici kapanma yaşanırken, yetkililer trenlerdeki güvenlik önlemlerini gözden geçireceklerini açıkladı. Seul halkı ise bu korkunç olayın bir daha yaşanmaması için daha sıkı denetim ve psikolojik destek sistemlerinin devreye sokulması çağrısında bulundu.

Boşanmak isteyen karısına kızdı, kalabalık metro vagonunu ateşe verdi

Boşanmak isteyen karısına kızdı, kalabalık metro vagonunu ateşe verdi

Boşanmak isteyen karısına kızdı, kalabalık metro vagonunu ateşe verdi

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Kore'de bizim gibi dışarıdan adalet yasaları ithal etti. Fazla sürmez bize dönerler. Miranda hakları ile açılışı yaptılar ve hızla Avrupa'nın çürük yasalarını ithal ettiler.

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Haber Yorumlarıbirlitresu:

Esenyurt olsaydı şaşırmadım ama olay yeri Seul olunca şaşırdım

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Haber YorumlarıHamit Birkan:

Haberlercom, işi azıttı/ Bilmece gibi veya Kandırıcı başlıklarla TIKLAMAYI arttırıp rant peşinde. HABER BAŞLIKLARIYLA aldatıyorlar/ mükerrer/ veya aynı haberi müteaddit başlıklarla yayımlıyorlar. Haberi ülkemizden zannediyorsun, halbuki tamamen yabancı ülke. Bunları izleyen kurum/ güvenlik vesair yok mu. Buradan devlete sesleniyorum. buradaki ve benzer aldatmalar için Lütfem medyaya dikkat eder misiniz.

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