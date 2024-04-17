"Bombacı Mülayim" rumuzlu polise, emniyet müdürünün eşiyle ilgili ortaya attığı iddia sonrası gözaltı

Trabzon'da görev yapan bir polis memurunun sosyal medya üzerinden "Bombacı Mülayim01" rumuzuyla yaptığı paylaşım Bitlis'i karıştırdı. Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'nun eşinin kamunun aracını özel işleri için kullandığı yönünde bir iddia ortaya atan polis memuru, savcılık soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Olayla ilgili Bitlis Valiliği'nden de bir açıklama geldi.

BİTLİS VALİLİĞİ: HEDEF HALİNE GETİREN PAYLAŞIMLAR

V.K. isimli polisin, Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevli polislerden gelen mesajı sosyal medyada paylaşmasıyla büyüyen olay sonrası Bitlis Valiliği açıklamasında "Bombacı Mülayim" rumuzlu polisin paylaşımıyla terörle mücadele eden personelin hedef gösterildiği belirtilirken söz konusu kişiye görüntüleri ulaştırdığı tespit edilen iki polis memurunun da gözaltına alındığı bildirildi.

"3 BİN EVRAKIN ARŞİVLENDİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR"

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"13.04.2024 tarihinde sosyal medya platformu X (twitter) üzerinden 'BombacıMülayim01' isimli kullanıcı tarafından; 'Bitlis İl Emniyet Müdürünün terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetleri, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracı ve polis memuru olan eşinin görev yerini bildirerek hedef haline getiren paylaşımlarda bulunduğu' tespit edilmiştir.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, hesabın kullanıcısının, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru V. K. olduğu belirlenmiştir.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat doğrultusunda adı geçen şahıs, 15.04.2024 tarihinde ikamet ettiği Trabzon ilinde yakalanmıştır. Şahıs; Terörle Mücadele Kanunu'nun 6. maddesi (terörle mücadele eden personeli hedef göstermek) ve Türk Ceza Kanunu'nun 136. maddesi (kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına vermek, yaymak ve ele geçirmek) kapsamında gözaltına alınmıştır.

Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye el konulmuş; şahıs gerekli adli işlemler için görevli memurların nezaretinde ilimize getirilmiştir.

Şahsın el konulan dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde, kişiye özel, gizli ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakın arşivlendiği görülmüştür. Yürütülen soruşturmada şahsın hukuki yardım adı altında menfaat temin ettiği, kendisine para aktarımında bulunan birçok mağdur olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca yapılan incelemelerde adı geçen şahsa ilimizle ilgili asılsız bilgi aktardıkları tespit edilen Bitlis ilinde görevli polis memurları S. B. ve O. Z. 16.04.2024 tarihinde gözaltına alınarak soruşturma işlemleri adli makamlarca devam etmektedir."

CHP'Lİ VEKİL POLİS MEMURUNU SAVUNDU

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da gelişme üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulunarak gözaltına alınan "Bombacı Mülayim" rumuzlu polis memurunu savundu. V.K. isimli polisle ilgili "Hayatı suçla ve suçluyla mücadele etmekle geçmiştir." ifadelerini kullanan Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Bitlis İl Emniyet Müdürü'ne seslendi. Bakan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Polis kardeşlerim Bombacı Mülayim'i iyi tanırlar.

Bombacı, halen görevde olan, hem kendi hakkını hem de polis ve şimdilerde asker haklarını da savunan, koruyan bir polis kardeşimizdir. Sosyal medyada en etkili hesaplardan biridir. Hayatı suçla ve suçluyla mücadele etmekle geçmiştir. "Hayatında CHP'ye oy vermiş midir? bilemem önemi var mı? zerre kadar yok!"

Biz bu yola çıkarken şerefli Türk polisinin ve askerinin siyasi düşüncesine bakmadan hakkını hukukunu koruyacağımızı söyleyerek yola çıktık. Soylu döneminde ve sonrasında şimdiki İçişleri Bakanı @AliYerlikaya nın da Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ın da Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ın da ve daha bir çok kişinin de hukukunu koruduk ama en önemlisi polis memurlarının hakkını hukukunu koruduk. Şimdi kendisi de bir polis hakları savunucusu olan polis memuru Bombacı Mülayim'in hakkını hukukunu koruyacağız.

Bombacı Mülayim kendisine Bitlis'ten bir polis memurundan gelen mesajı sosyal medyadan paylaşıyor içerikte Bitlis İl Emniyet Müdürü ve yine polis memuru olan eşi eleştiriliyor ve olay bundan sonra başlıyor. Pazar günü Bitlis İl Emniyet Müdürü Bitlis'ten esas numarası alıyor, Tem den bir komiser ve polis arkadaşları Bombacı'nın polis olarak görev yaptığı Trabzon'a gidiyor, Trabzon'dan arama kararı alıp Bitlis'e geliyorlar, dün akşam da ek gözaltı süresi alınıyor, yarın sabah ifadesi alınacak.

Şimdi Bitlis İl Emniyet Müdürü'ne buradan sesleniyorum, eğer bu anlattıklarımdan başka bir mevzu yoksa ve sen talimat ile ifadesini aldırabilecekken şerefli bir polis memurunu terör suçlusu muamelesi ile sadece bu sebeple Trabzon'dan alıp Bitlis'e getiriyorsan sana bunun hesabını sorarım. İçişleri Bakanı @AliYerlikaya sen de sadece yukarıdaki anlattığım sebeple bir polis hakları savunucusu bir polis memuruna bu zulmün yapılmasına izin verirsen senden de bunun hesabını sorarım.

Yargı sürecini takip ediyorum. Karıncanın kardeşi var. Polisin kardeşi var o da CHP'dir bu böyle biline!"