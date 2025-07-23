Beyoğlu'nda 2 katlı binayı yıkan patlama anı kamerada

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Bereketzade Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın zemin katında faaliyet gösteren büfede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

2 KATLI BİNA PATLAMANIN ARDINDAN ÇÖKTÜ

Üst katında da kırtasiye-ambalaj alanında hizmet veren bir işletmenin yer aldığı bina, patlamanın ardından çöktü.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin enkazdaki incelemeleri sürüyor.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Olay sırasında binada kimsenin bulunmaması sayesinde facianın eşiğinden dönülürken, patlamanın şiddetiyle çevredeki bina ve araçlarda hasar oluştu.

PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan, meydana gelen patlama anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu akşam saat 21.45 sıralarında Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokak'ta bulunan ve zemin 2 kat olan binanın zemin katındaki büfede sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrasında bina çökmüş olup, olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı tespit edilmiş olup, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"MUHTEMELEN TÜP PATLAMIŞTIR"

Binanın giriş katındaki büfeci Salih Avşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İçeriden, benim oradan bir patlama sesi gelmiş. Tüp patlamıştır muhtemelen, net olarak bilmiyorum. Sonuçlar çıkmadan daha fazla şey söylemek yanlış olur." dedi.

Kaynak: AA / İHA