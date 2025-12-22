Barış Boyun davasında duruşma salonu karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyelerle saldırdı

İtalya'da firari durumda olan Barış Boyun'un elebaşı olduğu suç örgütünün İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 305 sanıklı davasında karar bugün açıklanıyor.

BARIŞ BOYUN DAVASINDA CEZALAR AÇIKLANIYOR

Sabah saat 10.30'da başlayan duruşmada mahkeme heyeti, mütalaanın verildiği dosyada kararını açıklamak üzere yerini aldı.

DURUŞMA SALONUNDA KAVGA ÇIKTI

Sanıklara verilen cezalar okunurken, duruşma salonu karıştı. Onlarca kişi için ağır hapis cezaları açıklanınca duruşma salonunda kavga çıktı. Karara tepki gösteren bir sanığa jandarma müdahale edince diğer sanıklar da harekete geçti. 300'den fazla sanık, jandarma personeline sandalyelerle saldırdı.

JANDARMA, BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Jandarma, sanıklara copla müdahale edip biber gazı sıktı. Olaylar güçlükle dinerken, heyet duruşma salonunu terk etti.