Barış Boyun davasında duruşma salonu karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyelerle saldırdı
Barış Boyun suç örgütü davasının bugün görülen duruşmasında mahkeme salonu karıştı. Karara tepki gösteren bir sanığa jandarma müdahale edince kavga çıktı. 300'ü aşkın sanık jandarma personeline sandalyelerle vurdu. Jandarma, sanıklara copla müdahale edip biber gazı sıktı. Olaylar güçlükle dinerken, heyet duruşma salonunu terk etti.

İtalya'da firari durumda olan Barış Boyun'un elebaşı olduğu suç örgütünün İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 305 sanıklı davasında karar bugün açıklanıyor.

BARIŞ BOYUN DAVASINDA CEZALAR AÇIKLANIYOR

Sabah saat 10.30'da başlayan duruşmada mahkeme heyeti, mütalaanın verildiği dosyada kararını açıklamak üzere yerini aldı.

DURUŞMA SALONUNDA KAVGA ÇIKTI

Sanıklara verilen cezalar okunurken, duruşma salonu karıştı. Onlarca kişi için ağır hapis cezaları açıklanınca duruşma salonunda kavga çıktı. Karara tepki gösteren bir sanığa jandarma müdahale edince diğer sanıklar da harekete geçti. 300'den fazla sanık, jandarma personeline sandalyelerle saldırdı.

JANDARMA, BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Jandarma, sanıklara copla müdahale edip biber gazı sıktı. Olaylar güçlükle dinerken, heyet duruşma salonunu terk etti.

Kaynak: Haberler.com / 3-sayfa
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Yav arkadaş olay çok basit. Adalet bakanlığı cezaewlerinde alan oluşturacaksınız gerekli tedbirleri alacaksınız akşama kadar mahkum ve tutuklulara balyozla taş kırdıracaksınız. Bu kadar.

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Spor:

nerede be arkadaş cezaevlerinde hiç bir caydırıcılık yok ..Mahkemede jandarmaya bunları yapan dışarıda insanlara neler yapmaz

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıAli Orhan:

Eğitim zayıflığı bu işte maske yok jandarmadan biber gazi sıkıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

