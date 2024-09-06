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Baba, 3 çocuğunu öldürüp intihar etmişti! Türkiye'nin konuştuğu vahşette anne sessizliğini bozdu

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İzmir'de eşi Vesim Şimşek tarafından 3 kızı öldürülen acılı anne, cinayetlerin bilinçli işlendiğini belirterek "4 çocuğum olduğu ve başka çocuk istemediğim için tüp bağlama işlemi yaptırmıştım. Vesim bu nedenle bana 'İleride evlenirsen bir daha çocuğun olur mu?' diye sordu. Ben de 'hayır olmaz' dedim. Bu nedenle benim bir daha çocuk sahibi olamayacağımı biliyordu. Bana 'seni yaşarken öldüreceğim' dedi. İnanın ki çocuklarıma bir şey yapacağını asla düşünmedim" şeklinde konuştu.

İzmir'de 14 yıllık fabrika işçisi eşi Vesim Şimşek (45) tarafından kızları Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira (14) öldürülen, Hiranur (11) isimli kızı ağır yaralanan acılı anne Naciye Şimşek sessizliğini bozdu.

"CEMRE VE CEYLİN SÜT ÇOCUĞUYDU"

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan ve hala olayın şokunu yaşayan Naciye Şimşek, Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'a verdiği röportajda "Hiranur'un tedavisi sürüyor. Hala bilinci kapalı. Uyutuluyor. Küçük küçük operasyonlar geçiriyor. Hiranur bizi ayakta tutuyor. Cemre ve Ceylin henüz süt çocuklarıydı. 20 Eylül'de Nira'nın doğum günüydü. Nira hatta bana son konuşmasında 'dayıma doğum günü için pasta yapmıştınız. Bana da yapar mısınız?' dedi. Ben de 'tabi ki annem yaparız. Yeter ki sen pasta iste' dedim. Bisiklet istiyordu. Doğum günü hediyesi olarak bisiklet alacaktık. Nira'nın son isteği doğum günü pastası ve bisikletti" dedi.

Baba, 3 çocuğunu öldürüp intihar etmişti! Türkiye'nin konuştuğu vahşette anne sessizliğini bozdu

"RÜYAMDA BİRBİRİMİZE SARILDIK"

3 kızının da melek şeklinde rüyasına girdiğini anlatan acılı anne Naciye Şimşek, "Rüyamda Nira saçlarını kestirmişti. Çocuklarımın hepsinin kıyafetleri pırıl pırıldı. Koştura koştura gelip babaannesinin ve dedesinin elini öptü. Ceylin bana döndü gözyaşları akmak üzereydi. Rüyamda birbirimize sarıldık" şeklinde konuştu.

Baba, 3 çocuğunu öldürüp intihar etmişti! Türkiye'nin konuştuğu vahşette anne sessizliğini bozdu

"BANA 'SENİ YAŞARKEN ÖLDÜRECEĞİM' DEDİ"

Eşi Vesim Şimşek'in cinayetleri planlı olarak işlediğini düşündüğünü söyleyen Naciye Şimşek, "2-3 haftadır sorduğu sorulara göre cinayetin planlı olduğunu düşünüyorum. Sonradan bulmacanın parçalarını birleştiriyorum. Bana olaydan önce 'çocuklara bir şey olursa İzmir'e gelir misin?', 'bana bir şey olursa İzmir'e gelir misin?' diye sormuştu. 4 çocuğum olduğu ve başka çocuk istemediğim için tüp bağlama işlemi yaptırmıştım. Vesim bu nedenle bana 'İleride evlenirsen bir daha çocuğun olur mu?' diye sordu. Ben de 'hayır olmaz' dedim. Bu nedenle benim bir daha çocuk sahibi olamayacağımı biliyordu. Bana 'seni yaşarken öldüreceğim' dedi. İnanın ki çocuklarıma bir şey yapacağını asla düşünmedim. Mahkeme günü belki bir olay çıkartır, tartışma yaşarız diye düşünmüştüm. Daha ilerisini asla yapmaz dedim. Evlatlarımıza böyle bir şey yapacağı aklımın ucundan dahi geçmedi" diye konuştu.

Baba, 3 çocuğunu öldürüp intihar etmişti! Türkiye'nin konuştuğu vahşette anne sessizliğini bozdu

"BANA VE ÇOCUKLARIMA ŞİDDET UYGULARDI"

Naciye Şimşek, "Evliliğim boyunca psikolojik ve fiziksel şiddet gördüm. Aynı şekilde çocuklarıma da şiddet uyguluyordu. Çocuklar Manisa Salihli'de benimle beraber kalıyordu. Ancak okullar açılmadan önce babalarıyla görüşsün diye İzmir'e yanına göndermiştim. Yine yaşanan olaydan bir süre önce Vesim bana şiddet uygulamıştı. Bu nedenle babamın evime geldim. Sonra bize gelip Kuran-ı Kerim'e el basıp babama söz verdi. Bir daha 'Naciye'yi üzmeyeceğim' dedi. Sonra eve geri döndüm. 1 hafta sürmedi. Yine şiddet uyguladı. Sonra polise başvurup uzaklaştırma kararı aldırdım" dedi.

"AMCANIZA BİR ŞEY OLDU DEYİP KANDIRMIŞ OLABİLİR"

Şimşek şöyle devam etti: "Olayın meydana geldiği araziye giden patika yoldan Vesim'in ağabeyinin evine giderdik. Büyük ihtimal 'amcanıza bir şey oldu' deyip büyük kızlarımı kandırıp çocuklarımı olay günü araziye götürmüştür diye düşünüyorum. Sabah'ın 7'sinde, 8'sinde kızlarım kalkıp asla gitmezdi. Bu şekilde kandırdığını düşünüyorum."

"BENİM VE ÇOCUKLARIN KIYAFETLERİNİ YAKMIŞTI"

Eşi Vesim Şimşek'e kanser teşhisi konduğunu anlatan Naciye Şimşek, "Ayrıca gözüne işteyken tuz ruhu kaçmıştı. Bir gözünde görme kaybı vardı. Bir kere de elini canavara kaptırdı. Bunlar hep bizim beddualarımızla oldu diye düşünüyorum. Çocuklar ekmek arası köfteyi severdi. Basında yer aldığı gibi çocukların son isteği köfte ekmek diye bir durum söz konusu değil. Çocuklarım birkaç gün sonra Manisa Salihli'ye benim yanıma dönecekti. Bavullarını bile hazırlamıştı. Okullar açılana kadar babalarının yanında kalsınlar diye düşündüm. Vesim çocuklara harçlık bile göndereceğini söylemişti. Ancak böyle hepimizi kahreden bir olay yaşadık. Dönemediler. Vesim evden ayrıldıktan sonra benim ve çocuklarımın kıyafetlerini yakmış. Ben daha sonra arayıp çocuklara kıyafet almasını söyledim. Ancak 2 gün geçti hiç kıyafet almadı. Çünkü bu cinayetleri planlamış" dedi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Türkiye Cinayet 3-sayfa Güncel Hukuk Çocuk İzmir Yaşam Baba

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Yorumlar (3)

MUSTAFA ALİ_5635:

TİMSAH GÖZYAŞLARI.....

9
16
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Adem Örnek:

Allah mekanlarını cennet eylesin, kalanlara sabır versin, bu saatten sonra söylenecek herşey boş, Rabbim kimseyi ailesine ve hiçbir canlıya karşı barbar eylemesin. Ölenler ölür kalanlar hergün ölür.

11
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Alpingo Bey:

Bu kadın hiç samimi gelmiyor

7
3
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